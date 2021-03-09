Еще один глава района в Алтайском крае уходит в отставку. На этот раз Третьяковского

Глава Третьяковского района Николай Каверин написал заявления об уходе с поста по собственному желанию. Об этом «Политсибру» сообщил источник, информацию также подтвердили в районной администрации.

«Он уйдет в отставку после того, как состоится сессия районного совета депутатов», – рассказал первый заместитель главы районной администрации Александр Жданов.

Также замглавы отметил, что уход связан с состоянием здоровья Каверина.

Сейчас чиновнику 62 года. Должность главы района Николай Каверин занимал с 2017 года.

Напомним, что недавно свои посты покинули сразу несколько глав районов Алтайского края. 19 февраля в отставку ушел глава Бийского района Владимир Трухин, а с 5 марта прекратились полномочия главы Солонешенского района Виктора Горбачева. Кроме того, в октябре 2020 года с должности главы Троицкий района ушел Андрей Овсянников. Он стал главой Октябрьского района Барнаула, однако уже в январе 2021 года уволился со своего поста в преддверии обвинений в мошенничестве и растрате.