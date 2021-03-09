Народ ждет. Первый замглавы алтайской ЛДПР попросит Жириновского помочь ускорить запуск поезда «Ласточка»

Алтайское региональное отделение либерально-демократической партии направит руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимиру Жириновскому обращение с просьбой поспособствовать ускорению реализации проекта по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Новосибирском и Барнаулом. Поезд «Ласточка» должны были запустить еще много лет назад, но сроки постоянно переносят. В последний раз в РЖД назвали даже конкретный месяц старта – декабрь 2020 года. И снова не случилось. О чем попросят алтайские либерал-демократы своего лидера рассказал первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР Даниил Бондарев.

Нет движения

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– Даниил, почему вы выступили с такой инициативой?

– Жители Алтайского края регулярно обращаются в региональное отделение ЛДПР с вопросами, почему в Сибири не развивают скоростное движение и где обещанная скоростная «Ласточка», о которой так много в последние годы говорили представители РЖД и компании «Алтай-Пригород». Нам бы тоже хотелось знать, что мешает реализации этого проекта. Обещаниями о запуске «Ласточки» людей кормят много лет. Помните, еще в 2014 году на скоростном поезде прокатился бывший губернатор Александр Карлин, заявив, что ее запустят в ближайшее время. Но воз и ныне там.

Казалось, что запуск первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом – вопрос решенный. Два года назад в Минтрансе региона заверяли, что специалисты провели все необходимые расчеты и сочли проект рентабельным. Более того, в сентябре 2019 года «Ласточка» в тестовом режиме проехала из Барнаула в Новосибирск. Во время поездки представители РЖД и региональные власти обсудили возможность запуска этого маршрута на постоянной основе.

– Наверняка, в планы вмешалась пандемия, упал пассажиропоток.

– Железнодорожный транспорт – самый популярный вид транспорта. Трудно представить, чтобы «Ласточка» ходила пустой. Российские железные дороги анонсировали открытие движения с декабря 2020 года. В инвестиционной программе РЖД на 2021-2023 годы стоимостью 3 трлн рублей заложены средства на эти цели. Была создана рабочая группа, в которую, кроме федеральных железнодорожников вошли представители Новосибирской области и Алтайского края. Региональные власти активно поддерживают проект, но до конца дело довести так и не могут.

Людям надоели разговоры. Еще два года назад заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин говорил журналистам, что все технические вопросы открытия движения решены, осталось определиться, где построить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику. Он обещал, что стоимость билетов будет ниже, чем на автобус.

И что в сухом остатке? Расчеты сделаны, средства предусмотрены, но обещанный скоростной поезд так и не тронулся с места. Пассажиры по-прежнему вынуждены терпеть неудобства при пересадке на станции Черепаново.

Цена вопроса

– Технические вопросы запуска скоростных поездов решены, не знаете?

– В Алтайском крае электропоезда работают на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном. Специалисты говорят, что это тормозит развитие транспортного сообщения между столицами соседних регионов. Для «Ласточки» перебои в контактной сети не помеха – она способна переключаться с одной системы тяги на другую. Это происходит почти моментально, пока другие люди заходят на посадку.

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– Какие преимущества у «Ласточки» по сравнению с другими видами транспорта?

– Если такие электропоезда начнут курсировать между Новосибирском и Барнаулом, то пассажиры смогут экономить и время, и деньги. Для сравнения: цена билета на автобус давно кусается, она же уже больше 600 рублей. С сервисом поиска попутчиков можно выиграть рублей 100, но тогда у пассажира нет конкретного расписания движения и не известно кто за рулем. И в том и в другом случае добираться до Новосибирска придется по двухполосному Чуйскому тракту, который постоянно перегружен и где аварии происходят с завидным постоянством. Если отказаться от поездки на автотранспорте и выбрать поезд, то на дорогу придется потратить более четырех часов. При этом цена билета не будет существенно отличаться от автобусной.

По предварительным расчетам цена одной поездки на «Ласточке» не превысит 500 рублей. Плюс удобное расписание. Планировалось, что электропоезд будет выходить из Барнаула ранним утром, а обратно – поздним вечером. Это позволит жителям Алтайского края не оставаться в Новосибирске с ночевкой, а решать все дела за день. С таким графиком движения билеты на «Ласточку» будут разбирать, как горячие пирожки.

Быстро и с комфортом

– На тестовом запуске высокоскоростной электропоезд преодолел расстояние между Барнаулом и Новосибирском за 3 часа 18 минут. Как думаете, это предел?

– Максимальная скорость состава составляет 160 км/ч, таким образом, время поездки можно сократить еще. Ожидается, что от столицы Алтайского края до столицы Сибири «Ласточка» будет долетать примерно за три часа. Еще одно немаловажное преимущество – комфортабельность. О пересадках уже сказал. Пассажирам не придется срываться со своих мест и ходить с вещами по перрону в поисках другой электрички.

Из-за пневматической подвески движение в «Ласточке» почти не ощущается, несмотря на высокую скорость. В вагонах установлены удобные откидные кресла, климат-контроль и санитарные блоки. Предусмотрена возможность организации горячего питания, использования Wi-Fi, подзарядки планшетов и смартфонов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья есть специальные табло и подъемники.

Новые требования

– О чем вы напишете в обращении к Владимиру Жириновскому?

– О том, что преимущества скоростного движения более чем очевидны. Его основными выгодополучателями станут обычные люди, которые устали испытывать неудобства в транспорте. Реализация проекта в Алтайском крае поможет разгрузить Чуйский тракт, расширить торговый обмен и значительно повысить инвестиционную привлекательность региона, особенно в высокотехнологичных отраслях, где главную ценность имеет человеческий капитал.

Интеграция скоростного транспорта в железнодорожную инфраструктуру региона позволит увеличить туристический поток. «Ласточка» доставит пассажиров в центр краевой столицы, а отсюда можно легко добраться в разные уголки региона. Визитной карточкой Алтайского края, как известно, стали скорые поезда. Сегодня они курсируют по маршрутам Барнаул – Бийск («Калина красная» и «Восток»), Барнаул – Алейская – Рубцовск («Просторы Алтая») и до станции Заринская.

Электропоезд до Заринска запустили в 2018 году, но он уже пользуется огромной популярностью за счет удобного графика и приемлемых тарифов. Не менее популярны направления на Бийск и Рубцовск. В этих поездах установлены удобные кресла с откидной спинкой, индивидуальные столики, современные ЖК-телевизоры и DVD-проигрыватели, есть также бесплатный доступ в интернет.

В скорых поездах впервые применили технологию разделения функций проводников вагонов непосредственно на обслуживание пассажиров и на выполнение технологических операций. Люди оценили такой подход, и, как следствие, пассажиропоток значительно вырос, но время не стоит на месте. Новый ритм жизни задает новые требования к качеству оказываемых услуг.

Связующее звено

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– Какие перспективы вы видите в развитии скоростного движения?

– Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы необходимо развивать именно железнодорожное скоростное сообщение. И не только внутри Алтайского края, но и между регионами Сибири, чтобы связать территории между собой. Мировой опыт показывает, что развитие скоростного движения запускает механизм взаимного обогащения территорий, является мощным толчком для развития хозяйственной деятельности и промышленности.

Железнодорожный транспорт, движущийся с высокой скоростью экономически выгоден, конкурентен и экологически чист, поэтому у «Ласточки» хорошие перспективы в регионах. В настоящее время эти скоростные поезда используют уже более 20 субъектов страны, но в Сибири их нет. Надеемся, что инициатива ЛДПР поможет ускорить реализацию проекта по запуску скоростного сообщения в нашем регионе.

В ноябре 2019 года этот вопрос поднимал Дмитрий Медведев, будучи в качестве премьер-министра страны. Он обратил внимание на необходимость приведения в порядок вокзалов, развитие скоростных и высокоскоростных магистралей, которые связывают сибирские города, а также обеспечивают сообщение внутри агломераций. Ожидалось, что именно приезд главы кабмина в Алтайский край поможет ускорить запуск скоростного сообщения, но, к сожалению,пока наш поезд, как в «Песне о Каховке» стоит на запасном пути.