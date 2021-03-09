Требует кардинальной переработки. Градосовет Барнаула снова «разнес» проект дома за политехом

Градостроительный совет Барнаула во второй раз отклонил проект многоквартирного дома в переулке Трудовом, 28а. Причем он пока не устраивает ни экспертов (они считают, что зданию тесно на этом участке), ни жильцов соседнего дома (переживают, что из-за строительства этого объекта останутся без обещанного благоустроенного двора, но с острой нехваткой парковочных мест).

И снова автостоянка

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На земельном участке по адресу переулок Трудовой, 28а компания «Строймонолит» планирует возвести восьмиэтажный дом на 88 небольших квартир (рассчитан на 110 жильцов) и парковку на 33 машиноместа. Однако проект все никак не может получить поддержку градосовета.

На прошлом заседании главной причиной «неодобрения» стало количество парковочных мест, которых, по мнению экспертов, недостаточно для такого дома. И чтобы устранить эту проблему, чиновники и архитекторы предложили проектировщикам построить подземный паркинг или выкупить территорию рядом, где будущие жильцы могли бы оставлять автомобили.

Однако и на втором заседании градосовета, на котором докладчик представил скорректированный проект, территория под автостоянку снова вызвала живую дискуссию.

Представитель «Барнаулгражданпроекта», который защищал проект, сказал, что построить «подземку» невозможно. Во-первых, это финансово нецелесообразно. Так как место для машины на таком паркинге будет стоить 500-600 тысяч рублей. В то время как полноценные гаражные боксы в этом районе в два раза дешевле. А во-вторых, такой паркинг физически невозможно разместить: геометрия строения не позволяет создать нормативные проезды внутри парковки и габариты парковочных мест. В итоге на такой площадке получилось бы втиснуть три-четыре автомобиля, пояснил проектировщик.

И чтобы решить проблему с автостоянкой, собственник намерен договориться с руководителями местных гаражных кооперативов, которые находятся в шаговой доступности от дома. И от некоторых из них уже получили документы о наличие свободных мест. Однако эксперты посчитали такие доводы авторов неубедительными. Ведь там может быть одно или два место, но вряд ли это закроет потребности дома.

К тому же, вопросы есть и к зоне стоянки у здания. Члены градосовета посчитали, что на отведенной территории машинам будет сложно разъехаться, так как двор довольно маленький.

Проект дома по адресу пер. Трудовой, 28а Фото: Политсибру

Но автостоянка – не единственный момент, который вызвал вопросы у членов градосовета. Так, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников считает сомнительными нормативы по озеленению на участке. По его расчетам, в этом доме будут проживать не 110, а больше 200 горожан (так как средний состав семьи в Барнауле – 2-3 человека). И значит, что общая площадь зеленных насаждений должна быть не 678 кв. метров, как планирует застройщик, а в два раза больше.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко обеспокоен вопросом вывоза мусора. Ведь у здания не запланировано собственной контейнерной зоны. По проекту жильцы будут пользоваться мусорной площадкой недалеко от дома, которой, кстати, пользуются жильцы ближайшей многоэтажки и частного сектора. И по мнению депутата, нагрузка на эту площадку серьезно возрастет, из-за чего вывозить мусор, возможно, придется не раз в день, а каждые три-четыре часа.

Соседи обеспокоены

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Жильцы дома на Песчаной, 19 переживают по поводу строительства многоэтажки по соседству. И поэтому написали обращение в администрацию Барнаула и попросили провести выездную проверку, чтобы убедиться, что земли для возведения дома здесь достаточно.

Они рассказали, что тоже испытывают нехватку парковочных мест. На 108 квартир здесь отведено 20 парковок. Уже сейчас им бывает проблематично найти место под машину. А с появлением нового дома эта проблема усугубится, считают жильцы.

Кроме того, у них уже пропала надежда на обещанный застройщиком благоустроенный двор с детской площадкой. Еще на этапе покупки квартир им говорили, что земли для этого пока нет и просили подождать. А когда жильцы узнали, что рядом с ними возведут дом, то посчитали, что о полноценном внутреннем дворе им придется забыть.

Дому здесь тесно

Члены градосовета отправили проект на доработку. Но перед этим высказали ряд предложений, как застройщику можно выкрутиться из этой ситуации.

Одно из них – уменьшить количество квартир в доме. Это позволит выполнить нормативы по автостоянке.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев считает, что если бы проектировщики еще раз рассмотрели вопрос с подземной парковкой и все-таки сделали ее, то вопросы по нормативам с озеленением, детской площадкой и автостоянкой можно было бы снять. А в нынешнем варианте придется чем-то жертвовать.

Заместитель председатель комитета по строительству Владимир Бутаков отметил, что для этого дома отведено мало земли.

«Если мы начнем выдерживать все нормативные расстояния, как минимум половина территории подвергнется переосмыслению. Для функционирования этого дома все время приходиться с кем-то договариваться – по мусорной площадке, по местам на стоянках. Это говорит о том, что тесно этому дому здесь. И окружающим от него лучше не становится», – говорит Бутаков.

Поэтому, как считает архитектор Сергей Боженко, проект благоустройства следует делать сразу на два дома – и на будущий и на соседний.

«Единственный выход из ситуации – уменьшение этажности, ширины торца. На мой взгляд, проектная задача не решена и требует кардинальной переработки. Проект нужно переделать полностью», – подытожил архитектор.

Эксперты сошлись на том, что сейчас проект с градостроительной точки зрения выполнен нерационально. Однако если хорошо над ним поработать, то большую часть минусов сократить можно. Поэтому проектировщикам предстоит немало работы.