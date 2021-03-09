Оппозиция подперла спикера АКЗС в февральском медиарейтинге

Медиарейтинг упоминаемости депутатов от «Политсибру» в феврале несколько обновился. В первой пятерке лидером, как и в январе, стал председатель Алтайского Заксобрания, единоросс Александр Романенко, однако его буквально подперли представители оппозиции. Также стремительно ворвался в тройку Борис Трофимов, до этого долгое время бывший в аутсайдерах.

В феврале Александр Романенко принимал участие в официальных мероприятиях, также комментировал поправки в бюджет, другие актуальные вопросы сессии. Также в начале месяца трагически погиб Александр Назарчук – настоящая легенда алтайской политики. Романенко, проработавший с ним два созыва в парламенте, поделился своими воспоминаниями.

На второе место вышла Мария Прусакова. Алтайские коммунисты активно начали подготовку в предвыборной кампании. Свои планы они обсудили на отчетно-выборной конференции, где Прусакову переизбрали на новый срок, а до этого в СМИ появилась информация о том, кто представил КПРФ на выборах в ГД. Мария Прусакова будет выдвигаться по одному из округов.

На третье место неожиданно поднялся единоросс Борис Трофимов. Он комментировал разные актуальные вопросы, связанные с Пенсионным фондом и выплатами гражданам. Эта тема традиционно очень активно обсуждается в СМИ, поэтому цитаты и упоминания Бориса Трофимова, который руководит ПФР в крае, встречались часто.

А вот традиционно активному в СМИ Александру Молотову немного не хватило, чтобы войти в первую тройку. В феврале эсер дал два больших интервью СМИ. А также первым в телеграме сообщил о смерти своего учителя, известного юриста Валерия Невинского.

Замыкает пятерку самых медийных алтайских депутатов, как и в прошлом месяце, эсер Владислав Вакаев. В феврале были упоминания, связанные с парком «Изумрудный», который курирует депутат. Также Вакаев принял участие в нескольких обсуждениях, касающихся застройки Барнаула. Он высказал свое мнение по поводу строительства высоток, заметив, что не нужно гнаться за цифрами, нужно «топить за людей».

Пятерка лидеров февраля:

Медиарейтинг АКЗС, февраль 2021 Иллюстрация: «Политсибру»

Медийность других депутатов АКЗС:

Медиарейтинг АКЗС, февраль 2021 Иллюстрация: «Политсибру»

Некоторые депутаты закончили месяц с нулевой упоминаемостью:

Медиарейтинг АКЗС, февраль 2021 Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ: ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.