12 заболевших коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

Коронавирусная статистика в Алтайском крае за минувшие сутки пополнилась на 126 новых случаев. Общее количество заболевших в регионе превысило 44,4 тысячи человек. Такие данные на 7 марта 2021 года приводит оперативный штаб.

Губернатор смягчил коронавирусные запреты и продлил самоизоляцию для пенсионеров в Алтайском крае Новости 05.03.2021 18:28

Скончалось 12 пациентов, из них непосредственно от ковида умерло девять, остальные по иным причинам, но все они были заражены вирусом. Общее число смертей превысило 2,4 тысячи.

Также за сутки выздоровело 97 пациентов. А всего с начала пандемии – 39,7 тысяч человек.

Пока в больницах остается 1 357 человек с ковидом и 483 пациента с вирусной пневмонией. 340 человек переносят болезнь тяжело, в том числе 102 дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 37 жителей региона лечатся дома, у них нет никаких симптомов болезни. Также на дому долечиваются 558 пациентов с пневмонией.

С марта 2020 года на инфекцию в крае было обследовано уже 1,22 млн человек. За последние сутки тесты на ковид сделали 2,8 тысячам человек.

Полностью поставили прививку 26,5 тысячам жителей региона. Еще 38,2 тысячи человек получили пока только первый укол.