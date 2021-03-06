Еще 11 пациентов ковидных госпиталей скончались в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 35 из них – в Барнауле. Общее число зараженных в регионе достигло 44 310, сообщает оперштаб.

Губернатор смягчил коронавирусные запреты и продлил самоизоляцию для пенсионеров в Алтайском крае Новости 05.03.2021 18:28

В ковидных госпиталях скончались 11 человек, 10 из них – от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 2 399 летальных случаев среди зараженных коронавирусом.

Из больниц выписали еще 122 человека. На лечении в госпиталях находятся 1 352 пациента с коронавирусом и 482 с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 336 жителей региона, 100 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Алтайском крае продолжается иммунизация населения. По данным на 6 марта, прививку от COVID-19 поставили более 64,5 тысячи человек, из них 26,2 тысячи привиты полностью (получили две прививки).

«Политсибру» ранее писал, что губернатор Виктор Томенко внес изменения в ковидный указ.