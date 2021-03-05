Губернатор смягчил коронавирусные запреты и продлил самоизоляцию для пенсионеров в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в указ по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Еще 12 ковидных смертей зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки Новости 05.03.2021 12:28

Так, были отменены требования к социальной дистанции в 1,5 метра в театрах и кинотеатрах, концертных залах, клубах и на спортивных объектах. Посетители этих мест теперь могут вообще не соблюдать дистанцию, если зал не заполнен более чем на 75% от общей вместимости.

Кроме того, Виктор Томенко продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Они должны оставаться дома до 20 марта.

Напомним, что в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заразилось уже более 44,1 тыс. человек. Умерло 2,3 тыс. пациентов, из их 1,5 тыс. – непосредственно от ковида.