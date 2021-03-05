Суд признал незаконным запрет митинга коммунистов 23 февраля

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск КПРФ и признал незаконным отказ городской администрации согласовать митинг 23 февраля. Об этом «Политсибру» сообщили в региональном отделении КПРФ.

Благоустроить и запретить. Законны ли ограничения для митингов оппозиции в центре Барнаула и причем тут Горзеленхоз Аналитика 04.03.2021 9:16

Алтайские коммунисты подали иск в суд еще 24 февраля 2021 года. 5 марта в 14:00 его рассмотрели и вынесли решения в пользу «красной» партии.

Напомним, что коммунисты планировали провести митинг 23 февраля на площади Советов. Однако сначала городские власти перенесли его в сквер имени Германа Титов, сославшись на то, что площадь Советов находится в безвозмездном пользовании МБУ «Благоустройство и озеленение», а затем и вовсе запретили, якобы из-за коронавирусных ограничений.

Об отказе мэрии Барнаула в проведении мероприятия сообщили полицейские, за четыре дня до митинга посетив отделение партии.

Коммунисты посчитали решение городской администрации незаконным. По словам представителей КПРФ, тех ковидных запретов, о которых заявили власти, в губернаторском указе нет. При этом в тот же день, 23 февраля, свои мероприятия провели другие политические партии – «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Несмотря на запрет, в День Защитника Отечества некоторые сторонники «красных» все-таки собрались в сквере Германа Титова. Об отмене акции им пришла сообщить глава алтайского КПРФ Мария Прусакова.

Стоит сказать, что 23 февраля коммунисты планировали выйти на улицы по всей стране, однако в большинстве регионов акцию власти провести не дали. Глава алтайского отделения КПРФ считает, что «команда запретить митинги была дана из Москвы».