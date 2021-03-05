Губернатор Томенко поднялся на четыре позиции в рейтинге влияния глав регионов России

Губернатор Алтайского края попал на 57 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ за февраль 2021 года. В прошлом месяце глава региона был на 61 месте, а теперь поднялся на четыре позиции выше. Рейтинг составило агенство политических и экономических коммуникаций.

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На первых трех позициях рейтинга российских регионов за февраль расположились мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. У них влияние «очень сильное».

Последнее место занял председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов. В троицу «лузеров» попали также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель правительства Тувы Шолбан Кара-оол. Их влияние оценивается как среднее.

Среди регионов Сибири нет глав регионов с «очень сильным влиянием». Однако «сильным влиянием» обладают губернаторы Иркутской области (Игорь Кобзев – 23 место), Новосибирской области (Андрей Травников – 32 место), Красноярского края (Александр Усс – 35 место) и Кемеровской области (Сергей Цивилев – 45 место).

У остальных руководителей сибирских регионов (в том числе у Виктора Томенко и у главы республики Алтай Олега Хорохордина) влияние среднее. Кстати, Хорохордин свои позиции в рейтинге по сравнению с январем не поменял и сохранил 80 место, войдя в троицу глав сибирских регионов с наименьшим влиянием (наряду с Валентином Коноваловым и Шолбаном Кара-оол).