Подборки топ-10 акций ВТБ Капитал Инвестиции значительно обогнали свои бенчмарки с начала года

Подборки наиболее перспективных акций, которые готовит аналитическая команда ВТБ Капитал Инвестиции, по итогам января-февраля 2021 г. помогли клиентам значительно обогнать соответствующие бенчмарки по доходности. Доходность подборки топ-10 акций США с начала 2021 года достигла 11,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 4,1%. Топ-10 глобальных акций (+9,1%) опередил индекс MSCI World ex-US (+3.8%). Подборка топ-10 акций РФ с начала года выросла на 5,35%, в то время как рост индекса МосБиржи составил 3,81%.

«Тактика следования торговым идеям от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции позволяет получать дополнительный доход и подходит как для начинающих инвесторов, так и для опытных участников рынка. Профессиональная поддержка и помощь являются залогом удачных инвестиций. Мы стремимся предоставлять своим клиентам обширный объем аналитики, заинтересованы в том, чтобы результат от инвестиций у них был положительным и инвестиционные продукты становились неотъемлемой частью сбережений все большего числа людей. Мы планируем и дальше увеличивать количество анализируемых компаний и генерируемых инвестиционных идей, но никогда не будем делать это за счет качества предоставляемой нами аналитики. Качественная аналитика – один из наших ключевых приоритетов», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

В топ-10 акций США аналитики ВТБ Капитал Инвестиции отбирают наиболее перспективные бумаги региона, используя методы фундаментального и количественного анализа. В топ-10 глобальных акций входят наиболее привлекательные бумаги крупнейших компаний за пределами США и России, в топ-10 акций РФ – ликвидные российские бумаги. Для поддержания оптимальной структуры ежемесячно проводится ребалансировка подборок. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций. Топ-10 предоставляется клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, подборки можно найти в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции, а также в одноименном официальном телеграм-канале.

Для начинающих инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции также активно развивают робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Пользование сервисом бесплатно, доступно для инвесторов с портфелем от 50 тысяч рублей. Робот-советник помогает определиться с уровнем принятия риска и сформировать подходящий портфель. В 2020 году доходность инвестиций в рамках ультра-консервативной стратегии робота составила около +9,4% годовых, в рамках консервативной +13,8% годовых, сбалансированной +17,2% годовых, агрессивной +20,1% годовых, ультра агрессивной +24,9% годовых.