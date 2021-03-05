Наследники Ползунова стали призерами инженерного хакатона

25-26 февраля 2021 года на площадке Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» впервые состоялся Краевой инженерный хакатон, собравший 15 команд и более 40 участников из Поспелихи, Рубцовска, Заринска и Барнаула.

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Активное участие в конкурсе приняли и учащиеся 6-10 классов направления подготовки «Робототехника» Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ при всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Ребята выступили на турнире в составе двух команд: «Веселый огонек» (Дмитрий Блинов, Всеволод Соснов, Дарья Вендеревская) и «Наследники Ползунова» (Данил Шиляев, Александр Савунов и Валерия Чернодоля).

Задача, поставленная перед участниками хакатона, была не из легких. В течение восьми часов ребята должны были разработать и собрать прототип устройства, которое позволит сделать их пребывание в школе более комфортным и безопасным, сохранит здоровье и, возможно, повысит успеваемость. Также нужно было подготовить презентацию своего проекта, чтобы достойно защитить его перед членами жюри.

Для изготовления прототипа устройства командам было предоставлено необходимое оборудование, в том числе 3D-принтеры, лазерно-гравировальный станок, паяльные станции, ноутбуки, комплектующие. На протяжении всего мероприятия опытные наставники и эксперты оказывали участникам необходимую помощь.

Команда юных наследников «Веселый огонек» за проект «Школьный помощник» была удостоена диплома III степени и награждена подарочным сертификатом. Не остались без внимания и наставники ребят, преподаватели ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Дмитрий Кривобоков и Михаил Агапов, получившие благодарности от организатора турнира.

«Такие мероприятия, безусловно, пойдут на пользу ребятам. Они учат ребят в короткие сроки решать сложные задачи, работать в команде и способствуют вовлечению талантливых школьников в научное и инженерно-техническое творчество», – отметил директор центра Юрий Шенкнехт.

Наследники Ползунова Фото: пресс-служба СГК