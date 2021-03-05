Барнаульская прокуратура вынесла предостережение городским властям за плохое состояние дорог

Барнаульская прокуратура объявила предостережение администрации за ненадлежащее состояние дорог, сообщили в пресс-службе ведомства.

В период снегопадов в надзорный орган от жителей города поступали жалобы на плохую уборку снега на дорогах и улицах Барнаула.

«Прокуратурой города председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и руководителю МБУ «Автодорстрой» Барнаула объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании улично-дорожной сети», – отметили в прокуратуре.

Напомним, что в феврале барнаульские власти ответили на претензии к плохой уборке снега. Тогда замглавы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров заявил, что чистить улицы и дороги власти не успевают, потому техники для этого у «Автодорстроя» недостаточно.

Проблема плохой уборки снега существует и в других городах края. Например, зимой в Бийске из-за снежных завалов не выезжали на маршруты автобусы и трамваи. 15 февраля бийская прокуратура вынесла представления градоначальнику Александру Студеникину и руководителям подрядных организаций за плохое состояние дорожной сети.