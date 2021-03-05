Политическая хроника недели: как прошел визит Мишустина, о чем с ним говорил Томенко, что показали министрам

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край стал главным политическим событием недели. Все важные новости о нем и не только – в хронике «Политсибру».

Главный визит недели

2 марта в Алтайский край с рабочим визитом прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин. Вся программа визита была сконцентрирована в Барнауле. Он посетил школу №53, завод прецизионных изделий, встретился с участниками программы «Земский учитель». Как прошел визит премьера в край, чем он занимался, какие важные заявления сделал, читайте здесь.

Мишустин пообедал в школьной столовой

Первым пунктом визита премьер-министра Михаила Мишустина в край стало посещение барнаульской школы №53. Здесь он посмотрел, чем занимаются дети в инженерно-технологическом центре, пообщался с учителями и родителями. Но самый большой резонанс имела новость об обеде премьера и других высоких гостей в школьной столовой. В этот день в меню был картофельный суп с сайрой и гречка с котлетой, и, конечно, компот. Над обедом Мишустина посмеялись как в соцсетях, так и в передаче «Вечерний Ургант».

Федеральным министрам показали школы и предприятия

Глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков посетил краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». Также он провел рабочую встречу с губернатором.

Глава Минпромторга Денис Мантуров побывал на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий. Он ознакомился с производством и посмотрел новые образцы продукции.

Министр экономического развития Максим Решетников успел побывать сразу на двух предприятиях. На «Новоалтайском маслосырзаводе» ему показали авторские сыры, также его познакомили с производство на инновационном предприятии «Зиас Машинери». Еще Решетников пообщался с предпринимателями. Своими впечатлениями глава ведомства поделился в соцсетях, отметив, что предприниматели края настоящие патриоты и «компетентные ребята».

Замминистра просвещения Андрей Николаев посетил школу №136 и детские сады №277 и 280.

Губернатор подключился к проблеме дольщиков

Виктор Томенко заверил, что будет держать на контроле ситуацию вокруг «Барнаулкапстроя». В конце февраля дольщики ЖК «Парковый», который строит БКС, написали губернатору письмо, где рассказали, что стройка не ведется уже более полугода и все идет к банкротству предприятия. Томенко отметил, что ситуация сложная и обещал подключиться к проблеме.

Лидер алтайских «жириновцев» выступил за вакцинацию

Координатор регионального отделения ЛДПР в крае Максим Крайн выступил с заявлением о том, как важна и нужна вакцинация от ковида. Сам политик переболел коронавирусной инфекцией и теперь призывает граждан прививаться, чтобы не заболеть.

Дело Голубцова начали рассматривать

5 марта в суде началось рассмотрение дела бывшего замглавы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова. Его поймали на взятках. Экс-чиновник просил суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, но суд это просьбу не удовлетворил и оставил его под арестом до 8 августа.