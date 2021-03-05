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Журналист ЛДПР-ТВ Наталья Кравец выяснила, где в Барнауле есть проблема с парковками для инвалидов

Новости
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В алтайское отделение партии ЛДПР регулярно поступают обращения от жителей Барнаула, которые жалуются на проблемы с парковками для инвалидов у социально-значимых объектов. Журналист ЛДПР-ТВ Наталья Кравец проверила, так ли это на самом деле.

Она проверила места для транспорта у филиала Пенсионного Фонда, управления по социальной защите и Налоговой службы. 

Выяснилось, что далеко не все организации добросовестно относятся к содержанию парковочных мест для маломобильного населения – участки не чистят от снега. И зачастую они всегда уже заставлены автомобилями. 

Подробнее об этом – смотрите в сюжете ЛДПР-ТВ.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба ЛДПР

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Отличный сюжет! ЛДПР молодцы!

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