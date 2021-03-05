Алтайский сенатор Белоусов предложил расширить программу льготной ипотеки для сел

Совет Федерации провел совещание на тему обеспечения жильем жителей страны в рамках комплексного развития сельских территорий. Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов предложил расширить возможности программы, чтобы льготной ипотекой смогли воспользоваться как можно больше людей.

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Проект «Сельская ипотека» входит к госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». По словам Сергея Белоусова, его реализация поспособствует более активному решению вопроса с жильем в сельской местности.

В Алтайском крае в 2020 году льготной ипотекой на жилье смогли воспользоваться лишь 100 семей. Сенатор уверен, что участников программы могло бы быть больше, если бы льготы давали не только на покупку уже готового типового жилья, но и на дома, которые граждане могут построить сами.

В этом году по льготной ипотеке в регионе было приобретено 4,5 тысячи квадратных метров жилья. При этом сами жители построили частных домов на общую площадь более 250 тысяч метров. Однако льготных ипотечных кредитов под такое строительство сегодня банки дают неохотно.

«На селе люди хотят жить не в многоэтажках, а в собственном доме. Важно помочь им в этом», – считает Сергей Белоусов.

Чтобы распространить льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, по мнению Сергея Белоусова, необходимо чтобы банки понимали себестоимость возводимого жилья.

«Для этого от Минстроя необходимы стандарты такого строительства и сами модели домов», – поясняет Белоусов.

Также он считает, что индивидуальное жилищное строительство должно увязываться с общим инфраструктурным планом развития села.

«Чтобы рядом была больница, школа, магазин, и другие социальные объекты, необходимые для комфортного проживания», – уточнил сенатор.

Кстати, Минстрой уже заявил о поддержке этой инициативы. По словам директора департамента жилищной политики Ольги Корниенко, в ведомстве намерены разработать каталог стандартных проектов индивидуального жилищного строительства с применением домокомплектов заводского изготовления, а также создать реестр застройщиков соответствующего профиля. В министерстве обещали подумать и над тем, чтобы упростить для сельских жителей процедуру выделения участков под индивидуальную застройку.