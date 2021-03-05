Бывшего замглавы минстроя оставили под домашним арестом до 8 августа. И он перенес инфаркт

Процесс по делу обвиняемого в коррупции экс-замглавы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова начался в пятницу, 5 марта. Бывший чиновник просил изменить домашний арест на подписку о невыезде, однако суд ходатайство обвиняемого не удовлетворил. Об этом сообщает «Толк».

О продлении срока домашнего ареста Голубцову до 8 августа попросил прокурор Роман Бурыкин. По его мнению, экс-замглавы минстроя обладает обширными связями и знаком со свидетелями, поэтому на свободе он может оказать на них давление.

Однако Андрей Голубцов заявил, что ни на кого давить он не может и заслуживает подписки о невыезде.

«За время нахождения под домашним арестом ко мне не было никаких замечаний. Я добровольно написал заявление об увольнении с работы сразу, чтобы никого не компрометировать и не оказывать давления на персонал. Про ОВД вообще смешно: у меня в этой сфере не было связей никогда, на прокуратуру и следствие тем более я не могу давить», – отметил экс-чиновник.

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Адвокат Голубцова заявил, что давление оказывать уже не на кого, так как всех свидетелей допросили. По утверждению защитника, в ходе «независимого расследования» они даже рассказали, что оклеветали чиновника. Правоохранители якобы давили на свидетелей, заставив их солгать. В связи с этим защитник направил жалобу на действия следствия в прокуратуру.

Адвокат пообещал, что в ходе следующих заседаний невиновность Голубцова будет доказана. Сейчас же он попросил позволить экс-чиновнику работать и содержать семью.

Кроме того, бывший замглавы минстроя сообщил, что перенес инфаркт. Однако несмотря на это, просьбу Голубцова судья не удовлетворила и решила продлить домашний арест по 8 августа включительно.

Напомним, что по версии следствия, с 2016 по 2019 годы Андрей Голубцов получил две взятки на общую сумму 2,4 млн рублей. За первые 400 тысяч рублей он заключил контракт с фирмой на поставку семи неликвидных квартир для детей-сирот в селе Лесное Бийского района.

Еще 2 млн рублей чиновник взял частями в 2018-2019 годах от директора некой строительной компании, которая занимается установкой коммуникации газо- и водоснабжения. Благодаря взятке, с фирмой был заключен муниципальный контракт на капремонт коммунальных сетей Змеиногорска, а Голубцов подписал акты приемки работ.

Уголовное дело против бывшего замглавы минстроя алтайские следовали возбудили в апреле 2020 года. Голубцова сначала взяли под стражу, а затем перевели под домашний арест.

Свою вину в получении взятки экс-чиновник не признал. На имущество Голубцова наложен арест на сумму 7,6 млн рублей.