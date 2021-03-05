Повышение качества водопотребления снизит риски обильного паводка – сенатор Белоусов

Алтайскому краю нужны эффективные проекты по повышению качества водопотребления. Это позволит решить проблему подтопления территорий весной и предотвратить гибель урожая засушливым летом. Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

Это вопрос он обсудил на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым.

Сенатор напомнил, что в советский период для подачи воды в степные районы Алтайского края и сопредельные территории был построен Кулундинский магистральный канал протяженностью 180 км. Его заполнение происходит за счет водосборной площади в период весеннего половодья.

«Восстановление «Кулундинского магистрального канала» может стать успешной стратегией по повышению качества водопотребления. Проект позволит не только снизить паводковые риски, но и интенсифицировать производство сельхозпродукции на орошаемых землях, улучшить социально-экономические условия сельских товаропроизводителей и населения края», – уверен парламентарий.

Давно ждали. Алтайский сенатор оценил важность гаражной амнистии Новости 17.02.2021 14:18

Сергей Белоусов напомнил также о том, что Алтайский край находится на территории Верхнеобского бассейнового округа. А здесь всегда обильные поверхностные воды.

Ситуацию усугубляют интенсивные осадки осенью и зимой. Например, в 2021 году эксперты прогнозируют во всех регионах Сибири сложный паводок. Только в Алтайском крае в зону возможного подтопления попадает около 16,5 тысячи домов с населением около 46 тысяч человек, 86 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

«Большая вода всегда сопряжена с большими потерями для домохозяйств и серьезной финансовой нагрузкой на местные и региональные бюджеты», – подчеркнул сенатор.

Дмитрий Кириллов предложил обсудить вопрос в деталях на предстоящем девятом Невском международном экологическом конгрессе, проведение которого запланировано 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.