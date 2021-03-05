Часовая тренировка на льду с профессиональным хоккеистом, чемпионом мира среди юниоров Александром Аксененко. Такой подарок депутаты-справедливороссы устроили для юных спортсменов клуба «Алтай» 4 марта.
Для детей это стало настоящим сюрпризом. Ведь они шли на обычную вечернюю тренировку, а попали на настоящий спортивный мастер-класс. Юные хоккеисты пытались запомнить буквально каждый совет и движение Аксененко. Ведь не каждый день удается «погонять» шайбу с профессиональным хоккеистом.
На льду происходило что-то невероятное: казалась, что энергетика спортсменов передались и сидящим на трибунах зрителям, которые не могли наблюдать за тренировкой спокойно. Среди них был и депутат Госдумы РФ, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев. Он оказался приятно удивлен такой живой обстановке.
«Я впервые участвую в таком мероприятии, впечатления колоссальные. Непередаваемая словами гордость, что мы растим такое мощное поколение. Ведь именно сейчас для них важно хорошо учиться и полностью отдаваться на тренировках – и это я увидел в наших хоккеистах, что очень импонирует», – поделился эмоциями лидер алтайских эсеров.
Александр Терентьев добавил, что готов исполнить любую мечту будущих чемпионов. В частности, депутат Госдумы намерен организовать для них поездку в Москву, где они будут играть со сверстниками великих хоккейных клубов российской столицы.
Спортсмен и депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко, который когда-то тоже играл на этой арене будучи юниором, уверен, что у барнаульских ребят все получится. И впереди их ждет успешное будущее.
«Хоккей для меня – это огромный пласт в моей жизни, очень его люблю. И так здорово, что наши дети тоже его любят и стремятся на лед. Желаю юным спортсменам успехов и верю, что это растут будущие чемпионы. Пацаны, работаем! Стараемся! И учимся!», – отметил Аксененко.