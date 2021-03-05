Зеленая вода и медицинский запах. На теплосетях Барнаула будут искать утечки

10 марта Сибирская генерирующая компания (СГК) начнет ежегодные испытания тепловых сетей в Барнауле. Специалисты будут искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды, непригодной для использования в быту. Горячую воду или отопление для этого отключать не будут, но на некоторые моменты барнаульцам стоит обратить внимание.

СГК продолжит модернизировать химцех на Барнаульской ТЭЦ-3 Новости 26.02.2021 14:02

Для поиска утечек в теплоноситель добавят два безопасных для человека химических вещества – «Уранин-А» и «Раффлезия». Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом. Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения. Их применение согласовывается с Роспотребнадзором.

Окрашивание воды позволяет достаточно быстро обнаружить утечку сетевой воды на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах. Это важно, потому что при утечке сетевая вода может попасть в систему и перемешаться с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, что недопустимо. Также испытания помогут выявить случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же намеренно применяется с этой целью.

Итак, 10 марта в контуре барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 специалисты компании добавят в сетевую воду только зеленый краситель «Уранин-А». Его подмешают в воду в трех точках: в контуре ТЭЦ-2 – на ПНС №5 и Районной водогрейной котельной, в контуре ТЭЦ-3 – на ПНС №11.

В контуре малых котельных в сетевую воду также добавят «Уранин-А». А еще в контуре 14 из 35 котельных, где нет потребителей горячей воды, растворят «Раффлезию». Это вещество, кроме того, что позволит выявить утечки за счет своего резкого запаха, еще и дополнительно обработает сетевую воду для предотвращения биологических образований на внутренних поверхностях трубопроводов теплосетей.

После того как краситель будет запущен в систему, в течение 21 дня – до 31 марта –специалисты будут проводить обходы теплосетей и фиксировать утечки, делать отбор проб сетевой воды и передавать их на исследование в химическую лабораторию Сибирской генерирующей компании.

Если зеленая вода потечет из крана в квартире и для вас это станет неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо правильной горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 77-52-39.