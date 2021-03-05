О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайские следователи проведут проверку после нападения бродячей собаки на бийского школьника

Новости
1

Алтайские следователи заинтересовались нападением бродячего пса на ребенка на территории гимназии №1 в Бийске. Правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

«Предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе», – пояснили в следкоме.

О нападении животного на мальчика сообщило «Бийское телевидение» в программе «Участок 112». Сам случай попал на камеру наружного видеонаблюдения. На записи видно, как пес сначала бежит за учеником шестого класса, затем бросается на него и валит в снег. 

Жители микрорайона Зеленый клин при этом говорят, что бездомные псы часто появляются на территории школы. Возмущенные этим активисты даже пытались обращаться в различные инстанции, но там им никто не помог.

Напомним, что недавно на бродячих собак жаловались и жители Рубцовска.

Драка в Рубцовске

«Пытались успокоить». Стали известны подробности драки учеников в рубцовской школе

Новости

Избиения ногами не было

636

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Нина

Это не бродячая собака. СМИ перестаньте врать.

Ответить