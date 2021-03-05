Еще 12 ковидных смертей зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки

В Алтайском крае скончалось еще 12 человек с коронавирусом, из них 10 – именно от COVID-19, сообщили в оперштабе. Также за прошедший день в регионе появилось 129 новых заразившихся, 122 жителя края выздоровело.

«Вакцина доказала эффективность». Глава алтайской ЛДПР призвал жителей региона привиться от ковида Новости 01.03.2021 13:55

Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерло уже более 2,3 тыс. пациентов с ковидом, из них 1,5 тыс. – непосредственно от вируса. С марта 2020 года коронавирусом переболело почти 39,5 тыс. человек. А вообще за весь период COVID-19 выявили у 44,1 тыс. жителей региона.

В инфекционных госпиталях лежат 1,4 тыс. человек с ковидом и 500 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело переносят вирус 342 заболевших, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 34 бессимптомных носителей и 537 больных пневмонией.

По данным оперштаба, в край поступило более 80,6 компонентов вакцины «Гам-Ковид-Вак». Первую дозу получили чуть более 38 тыс. человек, 23,8 тыс. жителей региона привиты полностью.