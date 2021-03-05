«Супчик из сайры». Губернатор Томенко прокомментировал меню в барнаульской школе во время визита Мишустина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не успел попробовать гречку с котлетой, которую съел премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Барнаул 2 марта. Об этом глава региона рассказал журналистам на брифинге 4 марта.

«Кашу с котлетой не успеть поесть, я ел супчик из сайры. Тоже хорошо, мне понравилось. А почему такое меню? Ей Богу, ну не губернаторский вопрос. Я даже не интересовался, чем там покормят. Конечно, есть премьерские протоколы, министр заранее приехал, чтобы подготовить все объекты, по которым будет обход школы, саму встречу», – рассказал Томенко.

Кроме того, губернатор края указал Мишустину на то, что гречка из Алтайского края – это половина от всей российской гречки.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин поел гречку с котлетой в столовой школы №53 по время своего визита в Барнаул 2 марта. Над обедом Мишустина посмеялись как в соцсетях, так и в передаче «Вечерний Ургант». Телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев пошутили над тем, что блюда были совершенно обычными, а не «виповскими».

Кроме школы №53, Мишустин в Барнауле посетил Алтайский завод прецизионных изделий, а также провел официальную встречу с губернатором края Виктором Томенко.