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Глава Барнаула Франк поручил достроить проблемный жилой комплекс «Парковый»

Новости
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Мэр Барнаула Вячеслав Франк заверил дольщиков ЖК «Парковый», что объект будет достроен. Профильным комитетам глава города поручил найти финансирование для завершения работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Вопросы ЖК обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства проблемного жилого комплекса 4 марта. Франк заявил, что ситуация с ЖК «Парковый» сложная, но люди должны получить свои квартиры.

«Администрацией города совместно с «Барнаулкапстроем» прорабатывает несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая, 71. Разрабатывается «дорожная карта», которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Мы рассматриваем все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье», – отметил Вячеслав Франк.

В заседании поучаствовали представители разных ведомств и организаций города и края, в том числе регионального минстроя, налоговой службы, барнаульской прокуратуры, УМВД, городской думы, банков и так далее.

Глава «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов пояснил, что строительство ведется поэтапно, сейчас на 80% готова третья блок-секция. Однако, по словам Шумова, застройщик СК «Панорама» свои обязательства почти не выполняет.

«Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика», – пояснил Шумов.

При этом сейчас в суде рассматривается заявление о признании «Барнаулкапстроя» банкротом. Это осложняет поиск компании-подрядчика. Решение о банкротстве может быть принято уже в этом месяце.

Между тем, глава Барнаула пообещал дольщикам (их всего 116 человек), что регулярно будет встречаться с ними в администрации.

Напомним, что в конце февраля дольщики ЖК «Парковый» отправили губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором рассказали, что сроки строительства многоквартирного дома срываются, и попросили главу региона взять ситуацию под личный контроль. Кроме жилого комплекса на улице Парковой, «Барнаулкапстрой» остановил строительство двух домов на улице Советской Армии (ЖК «Клевер-парк»).

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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