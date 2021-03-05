Глава Барнаула Франк поручил достроить проблемный жилой комплекс «Парковый»

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заверил дольщиков ЖК «Парковый», что объект будет достроен. Профильным комитетам глава города поручил найти финансирование для завершения работ, сообщает пресс-служба мэрии.
Вопросы ЖК обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства проблемного жилого комплекса 4 марта. Франк заявил, что ситуация с ЖК «Парковый» сложная, но люди должны получить свои квартиры.
«Администрацией города совместно с «Барнаулкапстроем» прорабатывает несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая, 71. Разрабатывается «дорожная карта», которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Мы рассматриваем все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье», – отметил Вячеслав Франк.
В заседании поучаствовали представители разных ведомств и организаций города и края, в том числе регионального минстроя, налоговой службы, барнаульской прокуратуры, УМВД, городской думы, банков и так далее.
Глава «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов пояснил, что строительство ведется поэтапно, сейчас на 80% готова третья блок-секция. Однако, по словам Шумова, застройщик СК «Панорама» свои обязательства почти не выполняет.
«Подрядчику выплачен аванс, но темпы и организация работ нас не устраивают. Есть намерение сменить подрядчика», – пояснил Шумов.
При этом сейчас в суде рассматривается заявление о признании «Барнаулкапстроя» банкротом. Это осложняет поиск компании-подрядчика. Решение о банкротстве может быть принято уже в этом месяце.
Между тем, глава Барнаула пообещал дольщикам (их всего 116 человек), что регулярно будет встречаться с ними в администрации.
Напомним, что в конце февраля дольщики ЖК «Парковый» отправили губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором рассказали, что сроки строительства многоквартирного дома срываются, и попросили главу региона взять ситуацию под личный контроль. Кроме жилого комплекса на улице Парковой, «Барнаулкапстрой» остановил строительство двух домов на улице Советской Армии (ЖК «Клевер-парк»).
Дольщики ЖК «Парковый» обратились к губернатору за помощью