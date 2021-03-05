«Программа классная». Губернатор Томенко рассказал, как Алтайский край борется со статусом бедного региона

Губернатор Виктор Томенко доложил председателю правительства Михаилу Мишустину (во время его визита в Алтайский край 2 марта) как регион реализует программу социально-экономического развития. И, как на брифинге уже 4 марта Томенко рассказал журналистам, он немного «погорячился» с просьбой к премьеру дать еще больше денег на борьбу с бедностью.

По этой программе Алтайский край до 2024 года получит из федерального бюджета 5 млрд рублей. Подобные программы есть только в 10 наиболее отсталых регионах страны. Губернатор предложил дать региону финансирования еще на одну пятилетку, то есть 2029 года.

Но Мишустин заявил, что Томенко поспешил с такими просьбами, пока рано об этом даже говорить, нужно сначала дождаться первых результатов, а потом уже планировать дальше.

«Пока горячо железо, надо ковать. Вот и я побежал (...). Но, честно говоря, просто поторопился предложить. Доживем до 2024 года. И если программа будет эффективной, то будем продлевать», – признал Томенко в беседе с журналистами.

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Он также рассказал, что перед вступлением в программу край разработал мероприятий на сумму в разы больше, чем в реальности получил. Пока «в кармане» только 5 млрд.

Но даже и эти средства (по 1 млрд в год) уже дают результат, заверил Томенко.

70% из этих 5 млрд пойдут на экономическое направление. До конца пятилетки на 950 млн рублей будет докапитализирован Фонд развития Алтайского края. В прошлом году его уже пополнили на 100 млн рублей, в этом еще на 250 млн. Еще 1,1 млрд добавят в Алтайский фонд микрозаймов (в 2020 году его докапитализировали на 200 млн, в этом – на 81 млн). 1,4 млрд рублей получат субъекты малого и среднего предпринимательства в виде компенсации стоимости оборудования.

Остальные 30% – это социально-коммунальное направление. Например, 600 млн рублей пойдет на строительство школы в микрорайоне Спутник, 500 млн – на закупку дорожной и снегоуборочной техники, 500 млн – на рост жилищного строительства. В Барнауле, Бийске и Рубцовске построят промышленные технопарки.

«Программа классная, только маленькая, было бы не 5 млрд рублей, а больше, то результаты были бы еще лучше», – подытожил Виктор Томенко.

Напомним, Михаил Мишустин и несколько министров приезжали в регион 2 марта. Премьер посетил барнаульскую школу № 53 и Алтайский завод прецизионных изделий. А также провел встречу с губернатором.