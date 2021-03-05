Рядом с барнаульским элеватором собираются построить дом со спортивной площадкой на крыше

Компания «Т-Строй» планирует возвести в Барнауле дом с эксплуатируемой кровлей и подземной парковкой. Проект новой многоэтажки, которая будет расположена по адресу улица Никитина, 12, разработчики (компания «Структура») представили на заседании градостроительного совета 4 марта. Эксперты подчеркнули: участок застройки перспективный и здание может стать толчком для развития района. Однако проект пока не одобрили, заявив, что его еще требуется существенно доработать.

Свечка посреди малоэтажек

Здание на Никитина, 12 – это шестнадцатиэтажный дом Г-образной формы. Первый этаж высотой 4,2 метра запланирован под офисные помещения. А вот со второго по 16-й разместятся 195 квартир. Из них 120 – однокомнатные, а оставшаяся часть жилых помещений – это «двушки» и «трешки».

Проект дома предполагает строительство одноуровневой подземной автостоянки на 24 машиноместа. Еще 21 – у здания (итого 45).

Во дворе собираются построить детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых, а на крыше – площадку для занятия спортом.

Проект дома на улице Никитина 12 Фото: Политсибру

Земельный участок, на котором собираются построить новый дом, находится в старой части города, преимущественно среди малоэтажной застройки. Нивелировать контраст этажности проектировщики решили с помощью цветового решения: нижнюю часть дома покрасят в светло-серый, а верхнюю сделают темнее, для нее выбрали цвет неба. Он должен сделать здание менее заметным, пояснил проектировщик.

Это здание – первый проект застройщика на территории. Однако в перспективе «Т-Строй» планирует выкупить соседний участок и по правую сторону от будущего дома, и по левую, ближе к прокуратуре (ул. Никитина, 28). И таким образом в этой зоне они построят целый квартал.

Проект дома на улице Никитина 12 Фото: Политсибру

Доработать и переработать

Собственник барнаульского элеватора планирует запустить завод по переработке гречихи Новости 20.02.2021 9:54

Архитектор Сергей Шадрин отметил, что дом выполнен стильно, вкусно и соответствует архитектурным правилам. По его мнению, он улучшит это место и даст толчок к развитию целого района.

Однако члены градосовета решили не торопиться с согласованием проекта. И сошлись на том, что дом в первую очередь нужно рассмотреть с учетом перспективы застройки, чтобы оценить, как он впишется в пространство. А для этого следует разработать проект планировки и межевания территории.

И это не единственное, над чем придется поработать застройщику и проектировщикам.

В частности, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на то, что на этаже 13 квартир и многие из них небольшие по площади. И сейчас это, по его мнению, «очередное общежитие, но очень хорошо благоустроенное».

Замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко и вовсе заявил, что генплан участка разработан бессовестно. По его мнению, в нем не учитываются интересы смежных землепользователей и не решаются вопросы пожаротушения, так как «нет сквозного петлевого въезда-выезда для пожарных машин».

«Придрались» эксперты и к парковочным местам. У них возникли сомнения, что автомобилисты смогут разъехаться на подземной парковке. И указанных парковочных мест для такого дома недостаточно, нужно как минимум 71 место.

Эксперты обратили внимание и на вопросы озеленения, которого рядом с домой недостаточно.

«Парковки размещаете за границами участка в зоне общей площади, тем самым сокращая площадь озеленения Барнаула. Зелени и так в городе недостаточно. А вы последние газоны занимаете под парковку», – отметил Боженко.

Проект дома на улице Никитина 12 Фото: Политсибру

Архитектор Боженко также считает, что проектировщики лукавят по поводу освещенности квартир: те, которые выходят на север и северо-запад не получают должного солнечного света.

«То есть сознательно ухудшаете условия проживания для людей и попутно снижаете продажную стоимость для заказчика», – заявил Боженко

По его мнению, проект еще рано согласовывать. И его нужно не просто доработать, а переработать. Архитектор считает, что единственный выход в этой ситуации – уменьшить площадь застройки и, возможно, этажность. Только так, по мнению Боженко, авторы проекта смогут создать комфортную территорию для людей, которые будут проживать в этом доме.