Молодой единоросс Кохоев стал председателем Госсобрания Республики Алтай

Председатель экономического комитета Госсобрания Республики Алтай, член «Единой России» Артур Кохоев официально избран спикером республиканского парламента. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Решение было принято на сессии Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай 4 марта. Кандидатуру Кохоева поддержали 33 депутата из 40.

«Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил Артура Кохоева с избранием и выразил уверенность, что под его руководством отношения законодательной и исполнительной власти будут складываться максимально конструктивно, на благо жителей региона», – отметили в пресс-службе.

Пост председателя Госсобрания Республики Алтай займет единоросс Кохоев – источник Новости 19.02.2021 9:03

О том, что именно Кохоев займет пост спикера парламента «Политсибру» писал еще в феврале. Зимой единоросс уже прошел все процедуры согласования в Москве. Прежде всего, федералы принимали во внимание национальность Кохоева. Ведь в республике существует негласный «закон»: если глава региона – русский, то председателем регионального парламента должен быть алтаец.

Кохоеву всего 38 лет. Депутатом Госсобрания стал в 2019 году. В парламент прошел от партии «Единая Россия». С 2007 года он работал в исполнительной власти. Был помощником первого зампреда правительства республики, а также замминистра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. В 2017 году Кохоев исполнял обязанности зампреда правительства и руководителя единого аппарата.

Новый председатель парламента окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, а также прошел переподготовку в РАНХиГС по программе «Евроменеджмент – мастер делового администрирования».

Напомним, что пост спикера Госсобрания освободился после смерти в декабре 2020 года от острой сердечной Владимира Тюлентина. Он возглавлял парламент с 2016 года.