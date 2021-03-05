Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко решил поздравить женщин края с 8 марта стихами. Он выбрал произведение Даниила Ратгауза «О женщинах легко ль мужчинам говорить?». И записал свое необычное обращение на видео.
«О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить,
Ты, женщина – цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты – пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!», – прочитал Романенко.
Кроме того, спикер АКЗС пожелал женщинам счастья, здоровья, мира, добра и «всего самого-самого доброго». Сам праздник 8 марта он назвал великим и замечательным.
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