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«Ты – пламя очага». Главный алтайский депутат Романенко поздравил женщин с 8 марта стихами Ратгауза

Новости
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Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко решил поздравить женщин края с 8 марта стихами. Он выбрал произведение Даниила Ратгауза «О женщинах легко ль мужчинам говорить?». И записал свое необычное обращение на видео.

«О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить,
Ты, женщина – цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты – пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!», – прочитал Романенко.

Кроме того, спикер АКЗС пожелал женщинам счастья, здоровья, мира, добра и «всего самого-самого доброго». Сам праздник 8 марта он назвал великим и замечательным.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот из видео-поздравления Александра Романенко

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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