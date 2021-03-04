«Пытались успокоить». Стали известны подробности драки учеников в рубцовской школе

Директор рубцовского лицея №6 Елена Рябова прокомментировала драку между четырьмя подростками, которая произошла 3 марта. И в которой, как сообщает в соцсетях очевидец, трое били одного ногами по лицу.

«Произошла драка между четверыми учениками 8 «А» класса. Трое школьников пытались успокоить одноклассника, который намеревался нанести им удары. Конфликт продолжился в коридоре – видеозапись инцидента подтверждает, что избиения ногами не было», – цитирует заявление Рябовой Центр управления регионом (ЦУР).

Школьник, у которого произошел конфликт с учениками, ранее состоял на учете в ПДН за драку с одноклассником. Остальные трое участников инцидента ранее на учете не состояли, добавила директор.

Избитому школьнику оказали помощь врачи. В школу вызвали родителей и инспектора по делам несовершеннолетних, который побеседовал с учениками, взял с них объяснительные и принял заявления от законных представителей. Двух родителей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что о происшествии рассказала на странице группы «Инцидент Рубцовск» подписчица сообщества:

«Били по лицу, по голове. Повалили с ног и когда он упал начали все втроём его пинать ногами по телу и куда придется. Остановить их никто не мог. И даже на крики девочек, «не бейте его он и так уже лежит», они не реагировали».

Также женщина отметила, что за день до драки те же мальчики пришли на уроки во вторую смену пьяны и их вызвали к директору.