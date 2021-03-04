Премьеру Мишустину презентовали проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ознакомился с проектом горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь» 3 марта в ходе совещания с представителями туристической отрасли в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Проект премьер-министру представил директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный. По его словам в горнолыжный кластер инвестируют 2,4 млрд рублей. Площадь курорта составит около 285 гектаров.

«Запланировано строительство новых подъемников, 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 километров, перепад высот будет составлять до 440 метров. Общая пропускная способность составит до 5700 человек в час», – отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того, инвестор рассматривает строительство двух до четырех гостиничных комплексов для отдыхающих. Для туристов планируют сделать единую зону со связанными друг с другом объектами.

Горнолыжный комплекс может быть связан с Аркадием Ротенбергом, который недавно заявил о планах построить на Алтае курорт «посерьезнее, чем под Геленжиком». Компания «Новые вершины», по данным «Интерфакса», связана с российским миллиардером. Светличный ранее возглавлял алтайскую фирму «Сфера леса», принадлежавшую Ротенбергу.

Напомним, что Михаил Мишустин приезжал в Республику Алтай 3 марта. Он съездил на строящийся агропромышленный парк «Амза» и посмотрел производственный комплекс компании «Нарине». Кроме совещания с представителями турбизнеса Республики Алтай и Алтайского края, председатель правительства встретился с главой региона Олегом Хорохординым и побывал в республиканском лицее, для которого пообещал построить новое общежитие и спортзал.