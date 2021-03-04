Вопрос на 50 млрд рублей. Томенко попросил Мишустина найти денег на расширение Чуйского тракта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой посодействовать с выделением средств на расширение участка Чуйского тракта до четырех полос. Об этом глава региона рассказал журналистам на брифинге в четверг, 4 марта.

«Я попросил премьера утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта до 2030 года (...). У меня на руках его резолюции нет, но идея была поддержана и взята в проработку», – рассказал Томенко.

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По его словам, цена вопроса – до 50 млрд рублей. И даже растянутые на восемь-девять лет, это серьезные инвестиции, подчеркнул глава региона.

Реконструкция магистрали предполагает ее расширение до четырех полос. На территории Алтайского края проходит 316 км трассы. 52 км из них – уже четыре полосы. Глава региона надеется, что федеральные власти помогут расширению оставшихся 264 километров.

«Дорога очень загружена, особенно в туристический сезон, когда ей пользуются до 43 тысяч авто в сутки. И когда она в двухполосном исполнении – это не комфортно и очень опасно», – добавил глава региона.

Кроме того, Томенко попросил вопросил Михаила Мишустина ускорить реализацию проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаула. Чтобы она была построена не к 2025 году, а раньше. И чтобы работы начались уже в 2021 году. Здесь цена вопроса – 10 млрд рублей.

«Последний капитальный ремонт полосы проводился в 1997 году. По оценкам экспертов она будет способная принимать средне и дальнемагистральные самолеты еще непродолжительное время. И текущими ремонтами больше не обойтись», – добавил губернатор.

Во время встречи с Мишутиным было еще две просьбы. Выделить 3,5 – 4 млрд рублей на строительство отдельного хирургического корпуса для краевого онкодиспансера. А также 500 млн рублей на дамбы в Краснощековском районе. Их сооружение позволит защитить от паводка 1,5 тысяч человек и имущество на 1 млрд рублей.

Напомним, Михаил Мишустин посетил Барнаул с официальным 2 марта.