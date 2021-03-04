Вопросами развития нового алтайского нацпарка «Салаир» займется общественный совет

При национальном парке «Салаир» в Алтайском крае будет создан общественный совет. В его состав уже вошли три жителя Ельцовского района Олег Попов, Александр Гуляев, Сергей Береснев. Такое решение приняли на встрече в Ельцовке. Аналогичные обсуждения пройдут с жителями других районов, где расположился нацпарк. Жители Тогульского, Заринского и Солтонского района смогут выдвинуть своих кандидатов в общественный совет.

Встреча с жителями Ельцовского района проходила при участии руководства района и национального парка, экологов и депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.

«Сегодня мы приступили к формированию общественного совета. И я надеюсь, что это будет не формальный орган, а действительно настоящий рабочий, и мы сможем с помощью этого объединения соблюдать баланс интересов», – заявил Прокопьев.

Заседание общественного совета по нацпарку «Салаир» Фото: Антон Губанов

Именно жители указанных территорий будут участвовать в определении внутренних зон нацпарка и как здесь будет развиваться туризм.

Напомним, что изначально в проекте парка предполагались жесткие запреты. Проживающие рядом с границами «Салаира» люди были недовольны ограничениями. Не разрешалось даже собирать ягоды и грибы.

Теперь зоны строгого ограничения значительно сократились. Как сообщил один из создателей «Салаира» эколог Александр Грибков, местные жители теперь смогут собирать там грибы и дикоросы. Такого рода компромисс – результат диалога местных жителей и краевых властей.

«Основной задачей создания национального парка есть и будет создание необходимых условий для того, чтобы сохранить природу, природный комплекс в естественном состоянии. Но при этом, хочу напомнить: люди тоже имеют право сохранить свою жизнь в естественном состоянии», – подчеркнул Александр Прокопьев.

Заседание общественного совета по нацпарку «Салаир» Фото: Антон Губанов

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Некоторые вопросы организаторам вместе с создающимся общественным советом еще придется решить. Еще неизвестно, сколько рабочих мест будет в парке, собираются ли принимать на работу местное население, и какие требования будут предъявляться для сотрудников «Салаира».

Также пока не решено, где будут расположены маршруты, визит-центр и места для туристических стоянок. Особое беспокойство вызывает участок со стороны Кемеровской области. Он может стать лазейкой для браконьеров.

Все эти вопросы общественники будут решать совместно со специальным отделом Тигирекского заповедника, которому поручено управлять территорией.