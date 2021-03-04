«Ситуация плохая, тяжелая». Томенко подключится к решению проблемы с компанией «Барнаулкапстрой»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко собирается вмешаться в ситуацию с решением вопроса по компании «Барнаулкапстрой» (БКС), которая находится в шаге от банкротства. Об этом он 4 марта рассказал на пресс-конференции.

В конце февраля дольщики ЖК «Парковый» (строит БКС – прим.ред) отправили главе региона письмо. В нем они рассказали, что переживают по поводу завершения сроков строительства многоквартирного дома и попросили губернатора взять ситуацию под личный контроль.

Как отметил Томенко, дольщиков взбудоражило заявление мэра города Вячеслава Франка о том, что в марте компания может принять решение о банкротстве. Хотя задолго до этого губернатор просил администрацию разобраться более предметно.

«Ситуация в самой организации и в строительном блоке администрации города Барнаула, к сожалению, плохая, тяжелая. Когда возбуждаются уголовные дела, фигурируют большие преступления – это все не очень хорошо. Однако отмечу, учитывая, что БКС на 100% принадлежит администрации города и она, по сути, является собственником, то ответственность за результаты работы компании у нее повышенная», – сказал Томенко.

Глава региона добавил, что строительная компания может пойти по пути банкротства. Однако администрации города следует поискать другие выходы из ситуации.

«Может, потребуется субсидировать деятельность компании, если это предусмотрено законом. Все-таки провалы и даже преступления, которые совершены конкретными должностными лицами предприятия, – это ответственность городских властей. Я включусь в эту тему, проведу совещание. Посмотрим, куда мы можем выходить в этой ситуации с «Барнаулкапстроем». Надо, наверное, вмешаться мне», – добавил губернатор.

Напомним, о финансовых трудностях компания «Барнаулкапстрой» объявила еще в 2020 года. В январе 2021-го стало известно, что застройщик приостановил возведение жилого комплекса на улице Парковой и двух домов на улице Советской Армии. А в конце февраля мэр Барнаула Вячеслав Франк сказал, что уже в марте компания «Барнаулкапстрой» может принять решение о банкротстве и это будет большим ударом для Барнаула.