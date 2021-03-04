Чуть менее 30 тысяч рублей. Губернатор Томенко рассказал о росте зарплаты в Алтайском крае

Средний размер заработной платы в 2020 году без нескольких рублей составил 30 тысяч. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщил губернатора Алтайского края Виктор Томенко на брифинге в четверг, 4 марта.
«В 2020 году средняя зарплата составила 29 983 рубля. Это рост к уровню предыдущего года на 7,2%. С учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за прошлый год составил 3,6%», – отметил глава региона.
Он привел и данные за прошлые годы. Так, в 2017 году размер средней зарплаты был на уровне 22,7 тысяч рублей, в 2018 году – 25,5 тысяч, в 2019 году – 28 тысяч.
По словам Томенко в вопросах роста заплаты локомотивом выступает бюджетная сфера. В последнее три года в этом секторе доходы растут повышенными темпами – по 15% в год.
В Алтайском крае 1 млн работающих. 210 из них – бюджетники.
По оценке специалистов, средняя зарплата по итогам 2020 года перевалит за 29 тысяч
а меня уровень инфляции радует. Только откуда они его берут, уровень этот. Судя по ценникам, мы уверенно движемся вперед, точнее вверх. Это и есть путь в светлое будущее? Кто знает ответ, помогите)))
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Работники культуры в рубцовском районе получают зарплату ниже минимальной оплаты труда хороший локомотив!