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Парламент Алтайского края

Чуть менее 30 тысяч рублей. Губернатор Томенко рассказал о росте зарплаты в Алтайском крае

Новости
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Средний размер заработной платы в 2020 году без нескольких рублей составил 30 тысяч. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщил губернатора Алтайского края Виктор Томенко на брифинге в четверг, 4 марта.

«В 2020 году средняя зарплата составила 29 983 рубля. Это рост к уровню предыдущего года на 7,2%. С учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за прошлый год составил 3,6%», – отметил глава региона.

Он привел и данные за прошлые годы. Так, в 2017 году размер средней зарплаты был на уровне 22,7 тысяч рублей, в 2018 году – 25,5 тысяч, в 2019 году – 28 тысяч.

По словам Томенко в вопросах роста заплаты локомотивом выступает бюджетная сфера. В последнее три года в этом секторе доходы растут повышенными темпами – по 15% в год.

В Алтайском крае 1 млн работающих. 210 из них – бюджетники.

Калькулятор

Врачи – 58 тысяч, учителя – 29,5 тысяч. Как изменился размер зарплаты в Алтайском крае

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По оценке специалистов, средняя зарплата по итогам 2020 года перевалит за 29 тысяч

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Леонид

Работники культуры в рубцовском районе получают зарплату ниже минимальной оплаты труда хороший локомотив!

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гость

а меня уровень инфляции радует. Только откуда они его берут, уровень этот. Судя по ценникам, мы уверенно движемся вперед, точнее вверх. Это и есть путь в светлое будущее? Кто знает ответ, помогите)))

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xxx

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