Чуть менее 30 тысяч рублей. Губернатор Томенко рассказал о росте зарплаты в Алтайском крае

Средний размер заработной платы в 2020 году без нескольких рублей составил 30 тысяч. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщил губернатора Алтайского края Виктор Томенко на брифинге в четверг, 4 марта.

«В 2020 году средняя зарплата составила 29 983 рубля. Это рост к уровню предыдущего года на 7,2%. С учетом инфляции рост реальной зарплаты в крае за прошлый год составил 3,6%», – отметил глава региона.

Он привел и данные за прошлые годы. Так, в 2017 году размер средней зарплаты был на уровне 22,7 тысяч рублей, в 2018 году – 25,5 тысяч, в 2019 году – 28 тысяч.

По словам Томенко в вопросах роста заплаты локомотивом выступает бюджетная сфера. В последнее три года в этом секторе доходы растут повышенными темпами – по 15% в год.

В Алтайском крае 1 млн работающих. 210 из них – бюджетники.