«История вопиющая». Министр образования Алтайского края высказался о скандале с червем в школьной еде

Министерство образования Алтайского края заинтересовалось ситуацией в столовой барнаульской школы № 123, где ребенок нашел в компоте червя. Глава минобра Максим Костенко на онлайн-конференции 4 марта пообещал в скором времени провести совещание с «разбором полетов».
«История со 123 школой вопиющая. Мы взяли ее под четкий контроль и доведем до совершенно логичных обстоятельств. После праздников мы проведем совещание только по Барнаулу, потому что понимаем, что здесь больше школ и школьников. Но это не может быть оправданием для некачественных подходов к организации школьного питания и безопасности детей», – подчеркнул Максим Костенко.
При этом чиновник сказал, что в министерстве отслеживают все обращения и жалобы родителей на школьное питание. Он отметил, что сейчас в регионе бесплатно питаются 120 тысяч младшеклассников, детей с 1 по 11 класс с ограниченными возможностями здоровья кормят дважды в день.
Также к концу учебного года алтайские власти планируют сформировать меню для школ. Учебным заведениям будет предложено от трех до пяти наборов блюд.
Напомним, что 1 марта в группе «Черное и Белое Барнаул» во «ВКонтакте» подписчица и мать одного из детей опубликовала фотографии обеда в барнаульской гимназии № 123. На них было видно, что в компоте плавает червь, на тарелке лежала гнилая морковка, а на вилке был кусок полиэтилена, который ребенок, скорее всего, достал из блюда.
Фото вызвало возмущение в соцсетях. Руководство гимназии предъявило претензии комбинату школьного питания «Глобус», который поставляют продукты. В разговоре с «Банкфаксом» гендиректор предприятия Евгений Скурлатов попросил прощения у школьников и их родителей и назвал причиной случившегося «человеческим фактором». «Глобус» пообещал усилить контроль за качеством еды в школах.
Чиновнику обед понравился
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax
ой, прям "разбор полетов". кшп не в первОй, прорвется. а жаль...