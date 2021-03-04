Пять постановок «Золотой Маски» вошли в проект Сбера «Искусство.Вслух»

3 марта в рамках фестиваля «Золотая Маска» будет показан первый спектакль-участник программы «Искусство.Вслух» – драматический «Лавр» петербургского театра «На Литейном». Это означает, что он будет доступен для людей с нарушениями зрения благодаря технологии тифлокомментирования.

Тифлокомментирование (аудиодескрипция) – это описание предмета, действия, персонажа или пространства, которые иначе остались бы для незрячего или слабовидящего человека непонятными. Устный комментарий либо замещает визуальный образ, либо делает его более подробным и целостным.

Получить специальные наушники и оборудование для приложения «Искусство.Вслух» можно непосредственно перед показом спектакля. Более того, в этом году все подготовленные тифлокомментарии будут переданы театрам, и они смогут использовать их не только на фестивальных показах в Москве, но и на постоянной основе в своем репертуарном расписании.

В этом году помимо спектакля «Лавр» людям с нарушениями зрения будут доступны и другие постановки:

10 марта – мюзикл «Капитанская дочка» Алтайского государственного музыкального театра из Барнаула;

15 марта – спектакль для детей «Серебряное копытце» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии;

28 марта – опера «Садко» Большого театра;

7 апреля – мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра.

Специальный проект для людей с нарушениями зрения «Искусство.Вслух» был запущен Сбером совместно со Всероссийским обществом слепых (ВОС) в 2017 году. Первыми участниками программы стали спектакли-номинанты «Золотой Маски». За эти годы более 40 спектаклей лучших российских театральных постановок смогли посмотреть люди с нарушениями зрения.

Фестиваль «Золотая Маска» с 2002 года проходит при содействии Сбера – генерального партнера фестиваля.