Слияние двух бийских больниц пройдет без сокращения врачей – минздрав

Объединение первой городской поликлиники и центральной городской больницей в Бийске никак не отразится на медиках. Увольнений, которых опасались жители города, не будет. Об этом в Минздраве сообщили «Толку».

Глава алтайского Минздрава проанонсировал укрупнение медучреждений Бийска Новости 21.02.2020 10:55

Сокращения в медучреждениях коснутся только административного персонала. Врачи сохранят свои места. Более того, при слиянии наберут новых специалистов. Уже сейчас на работу приглашают неврологов, хирургов, кардиологов и других медиков. Поликлинике нужны офтальмолог, терапевт и отоларинголог.

Между тем, нагрузка медперсонала увеличится. Но вырастет и зарплата врачей, обещают в минздраве.

После объединения больниц в них должен снизиться дефицит специалистов, материально-техническую базу улучшится, доступность медпомощь также повысится.

Напомним, что про сокращения при слиянии больниц писал «Бийский рабочий». Тогда тоже говорилось, что работу могут потерять 50-60 человек – юристы, бухгалтеры и сотрудники администрации. При этом власти пообещали «позаботиться о сокращенных» и предоставить им вакансии.

В минздраве также отмечают, что пример удачного объединения медучреждений в Бийске уже существует. Это слияние двух поликлиник с горбольницей №4. Этот опыт планируется перенести и на объединение ЦГБ с первой горполиклиникой.

В Барнауле также уже начался процесс объединения больниц №11 («Моторщики») и №12 («Шинники»). Там планируется сократить персонал на 30%. Увольнения также произойдут только среди административного персонала и не коснутся медиков, заверяют в министерстве здравоохранения региона.