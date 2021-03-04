Число выявленных «липовых» купюр в Алтайском крае в 2020 году сократилось на треть

Сотрудники алтайских банков вывели из обращения в 2020 году 103 поддельные купюры на сумму 417 тысяч рублей. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Больше всего «фальшивок» (около 77%) пришлось на купюры номиналом 500 рублей. Далее по популярности идут купюры 1000 рублей (16 штук) и 2000 рублей (три штуки). Реже находили более мелкие номиналы (50, 100 и 500 рублей) и иностранные купюры (пять штук в 50 и 100 долларов США).

Чаще всего с поддельными деньгами сотрудники банков сталкивались на рынках, в небольших магазинах и киосках. В банках их выявляют по водяным знакам и защитной нити, которая должна быть внедрена в бумагу. Также смотрят на особенности конкретных банкнот.

«Чем выше номинал купюры, тем больше у нее сложных защитных признаков: скрытые надписи, меняющие цвет краски, различные эффекты движения», – отметил замуправляющего барнаульского отделения Банка России Андрей Антипов.

Напомним, что в первом квартале 2020 года банки нашли всего 24 «липовых» банкнот на 101 тысячу рублей. Этот показатель уже тогда был на 25% меньше, чем за тот же период 2019 года.