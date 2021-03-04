Лето с ограничениями. 75 тысяч детей смогут отдохнуть в Алтайском крае в лагерях 2021 году

Детская летняя оздоровительная кампания в Алтайском крае стартует с 3 июня 2021 года. Однако из-за коронавируса летние смены пройдут с ограничениями. Об этом рассказал глава краевого минобра Максим Костенко во время эфира программы «Разговор с министром» 4 марта.

Откроются не все

Сейчас в министерстве образования по согласованию с Роспотребнадзором и межведомственной комиссией по летнему отдыху при правительстве Алтайского края предполагают провести кампанию 2021 года в полном объеме.

По словам Костенко, реестр мест, где будут отдыхать дети, уже утвержден. В этом году в него входят порядка 850 организаций. Около 60 – это загородные летние лагеря.

«К сожалению, не все летние лагеря после 2020 года смогут открыться. Поскольку есть серьезные опасения по поводу наличия адекватной материально-технической базы и экономических условий деятельности этих лагерей. Поэтому часть из них выпала из реестра», – рассказал министр.

Без массовых мероприятий

По его словам, в этом году организации отдыха детей будут работать с ограничениями.

В частности, загрузка лагеря не может быть больше 50%. Заезжать и выезжать сотрудники, педагоги и дети будут в один день, мероприятия планируют проводить только внутри отрядов и преимущественно на свежем воздухе. Родители не смогут посещать лагерь в течение всей смены, чтобы не занести вирус на территорию. Также будут приниматься все меры эпидрежима в комнатах, столовой и других помещениях лагеря.

Также смены в 2021 году будут меньше, чем это было в допандемийное время. Поэтому отдыхать несовершеннолетние в загородных лагерях будут преимущественно по 14 дней.

«Это позволит обеспечить отдых для более 75 тысяч детей. Предполагаем, что за это лето в лагерях может пройти не менее четырех смен, а где-то даже и пять», – отметил Максим Костенко.

При этом он добавил, что небольшая часть лагерей будет проводить оздоровительные смены в течение 21 дня. По сути, запретов на это нет, просто не все организации и родители могут это себе позволить (путевка на три недели будет дороже, чем путевка на две).

Поддержка лагерей и семей

Костенко рассказал, что из краевого бюджета в этом году выделят более 200 млн рублей на поддержку инфраструктуры лагерей детского отдыха.

Так, порядка 25 млн из краевого бюджета направят на поддержку материально-технической базы организаций. Еще около 30 млн – на точечные ремонты в муниципальных загородных лагерях.

А 164 млн рублей пойдут на компенсацию части стоимости путевки. В 2021 году 14-дневный отдых в лагере стоит 18,5 тысяч. Однако за счет бюджетных денег родители смогут приобрести путевку за меньшую сумму (компенсации традиционно получат бюджетники и многодетные семьи).

По словам министра, подать заявку на путевку можно уже сейчас. И так сделали уже 1,5 тысячи родителей. Из них треть заявок уже обработана, 20 путевок выкуплены.

Однако, как отметил Костенко, торопиться пока не обязательно. Власти совместно с лагерями намерены сделать все, что в лагерях отдохнуло как можно больше детей. Так, летом 2021 года планируют открыть и пришкольные лагеря. Они будут работать при 50% загрузке и соблюдением эпидтребований.

Также на сайте «Алтайские каникулы» продолжат работать онлайн-лагеря. Как отметил Костенко, этот формат востребован как минимум у 20-30% школьников региона. И власти в этом году продолжат работать с муниципалитетами и общественными организациями, чтобы проводить мероприятия на улице и тем самым занимать детей на летних каникулах.