11 жителей Алтайского края умерло от коронавируса за минувшие сутки

Статистика смертей от коронавируса за прошедший день в Алтайском крае пополнилась еще на 11 человек, сообщает оперштаб. Всего в регионе не справились с болезнью уже 2,3 тысяч жителей, из них у 1,5 тысяч причиной смерти является непосредственно ковид.

Ежесуточная выявляемость коронавируса в Алтайском крае опустилось ниже 130 случаев в день Новости 03.03.2021 12:47

С начала пандемии ковидом болело уже более 44 тысячи человек, из них 128 заразились за последние сутки. Выздоровело 38,3 тысячи пациентов, в том числе 108 – за минувшие 24 часа.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежит 1,4 тысячи человек с вирусом и 487 больных пневмонией. Тяжело переносят вирус 347 заразившихся, из них 99 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Дома лечатся 33 бессимптомных больных и 517 человек с пневмонией.

Сейчас в регион поставили уже 80,6 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На утро 4 марта почти 38 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 21,4 тысячи жителей края привились полностью.