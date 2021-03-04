«Есть вопросы к эффективности работы». Мишустин упрекнул власти в срыве сроков строительства на Телецком озере

Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с главой Республики Алтай в ходе официального визита в регион 3 марта. Премьер обсудил с Олегом Хорохординым развитие инфраструктуры Телецкого озера и раскритиковал губернатора за нарушение сроков строительства очистных сооружений на водоеме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Олег Хорохордин доложил Мишустину, что с 2018 года власти строят два водопровода и две канализации на Телецком озере. Однако строительство очистных сооружений пока все еще не закончено. В конце 2019 года выделенные на работы 422 млн рублей были перенесены на 2020 год. В 2020 году власти не смогли найти подрядчика для работ, и 250 млн вернулись в бюджет.

«У нас сейчас все в порядке с этим объектом. Я написал вам письмо, вы поручение дали от 16 февраля этого года с просьбой выделить нам 250 млн из резервного фонда. Мы этот объект в этом году обязательно закончим», – заверил премьера глава республики.

Однако Михаилу Мишустину не понравилось, что очистные сооружения на Телецком озере не построены, а деньги вернулись в бюджет.

«Значит, есть вопросы к эффективности работы, правда? Нужно разобраться с этим. Давайте договоримся так, Олег Леонидович. Деньги мы выделим, примем это решение. Мы опять выделим деньги из резервного фонда. Но вы под личный контроль возьмете все мероприятия. Хорошо?», – высказался Мишустин.

Кроме того, премьер-министр отметил, что поручение сохранить озеро дал президент, и его нужно выполнять. Олег Хорохордин согласился лично проконтролировать работы.

Напомним, что Михаил Мишустин посетил Республику Алтай 3 марта 2021 года. Он съездил на строящийся агропромышленный парк «Амза», а также на производственный комплекс компании «Нарине». Кроме встречи с Хорохординым, председатель правительства провел совещание с представителями турбизнеса Республики Алтай и Алтайского края, а также пообщался со школьниками в республиканском лицее, для которого пообещал построить новое общежитие и спортзал.

Вместе с Мишустиным республику посетили министр просвещение Сергей Кравцов, глава минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Приехал в регион и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

2 марта Мишустин работал и в Барнаул. Он посетил Алтайский завод прецизионных изделий, встретился с губернатором края Виктором Томенко и пообедал котлетой и гречкой в барнаульской школе №53.