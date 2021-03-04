Премьер Мишустин пообещал алтайскому лицею построить новый спортивный зал и общежитие

Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил в среду, 3 марта, классический лицей в Республике Алтай. Там премьер-министр осмотрел классы, пообщался со школьниками и пообещал помочь учебному заведению с новым общежитием и спортивным залом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Одна из учениц лицея рассказала главе кабмина, что школе нужна помощь с созданием новых кабинетов, спортивного зала и общежития. Спортзала в лицее нет совсем, и дети вынуждены ехать на физкультуру в педагогический колледж. Он находится в нескольких остановках от школы. Общежитие для иногородних школьников тоже располагается в здании другого учебного заведения.

Премьер-министр на просьбу девочки откликнулся и обещал помочь лицею построить спортзал и общежитие.

«Попробуем, обещаю. Обязательно поможем. По спортзалу мы с губернатором подробно поговорим, я вам обещаю, мы средства найдем», – сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что во время визита в Республику Алтай 3 марта премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся агропромышленный парк «Амза» и производственный комплекс компании «Нарине». Кроме того, председатель правительства поговорил с представителями турбизнеса и провел официальные переговоры с главой республики Олегом Хорохординым.

Вместе с Мишустиным республику посетили министры просвещения (Сергей Кравцов), экономического развития (Максим Решетников), финансов (Антон Силуанов), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Ирек Файзуллин). Также приехал руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

До Республики Алтай, 2 марта, Мишустин посетил Барнаул.