Общественность взялась за спасение заброшенного барнаульского парка «Юбилейный»

Барнаульские активисты создали общественный совет парка «Юбилейный». 2 марта по этому поводу заседала инициативная группа, сообщил депутат АКЗС Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

Группа состояла всего из восьми человек. В их числе были, например, активисты Алексей Эбель, Сергей Малыхин и сам депутат Вакаев.

«Главная задача совета – объединение и координация усилий всех горожан, заинтересованных в возрождении парка. Первое заседание планируется провести 17 марта. До этого времени участники инициативной группы планируют принять предложения о включении в состав совета людей, готовых принять активное участие в работе по развитию «Юбилейного», – отметил Вакаев.

Надо что-то делать. Мэр Барнаула рассказал о планах возродить парк «Юбилейный» Новости 25.02.2021 10:36

Активисты будут организовывать там мероприятия, создадут движение «Друзья парка» и начнут работать над новым проектом «Юбилейного».

Напомним, что недавно о желании возродить парк говорил и мэр Барнаула Вячеслав Франк. В городской администрации уже в 2021 году планируют начать разрабатывать новый проект «Юбилейного» и составят сметную стоимость. По словам Франка, парк сейчас является приоритетным направлением, однако даже примерных сроков восстановления глава Барнаула не назвал.

Парк «Юбилейный» перестал работать еще в 90-ые годы прошлого века. Разговоры о его «спасении» идут уже давно. В 2016 году появился проект планировки и межевания парка. Однако жителям города он не понравился, потому что предполагал вырубку большого количества деревьев в лесу. Инвесторов тогда тоже не нашлось, были лишь те, кто интересовался проектом.

Сейчас в «Юбилейном» работает алтайская социально-экологическая организация «Планета». В начале 2021 года она получила грант на восстановление парка. С 15 февраля там убирают мусор, восстанавливают беговые дорожки и терренкуры. Работы закончатся 15 декабря 2021 года.