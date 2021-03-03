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Ургант в вечернем шоу посмеялся над обедом Мишустина в барнаульской столовой

Новости
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Обед премьер-министра России Михаила Мишустина в столовой барнаульской школы № 53, которую он посетил 2 марта во время визита в Алтайский край, попал в шоу «Вечерний Ургант». Телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев от души посмеялись над «не виповскими» блюдами.

Глава российского правительства, отметил Ургант, «заказал не унаги маки, а котлету и гречку. Даже не заказал, а съел то, что ему дали».

Михаила Мишустина в барнаульской школе действительно угостили котлетой и гречкой. Он попробовал и вспомнил, что в его школьные годы такое второе блюдо было самым вкусными.

Ургант и Хрусталев пошутили и над тем, что председатель правительства отобедал не в элитном ресторане или закрытом суши-баре, а в обычной школе.

«Я надеюсь, он соблюдал все ритуалы в школьной столовой – дождался звонка, первым выбежал из класса, пробежал по рекреации, перепрыгнул через лестницу, спустился на перилах, первым прибежал в столовую с криком: «мне двойную порцию!»», – сказал Хрусталев.

«Нет, Мить, этого не было, его отпустили с половины урока», – ответил Ургант.

Ведущий также напомнил, что вместе с Мишустиным в Барнаул приехали глава Минтруда Антон Котяков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минфина Антон Силуанов, а также министр экономического развития Максим Решетников.

«Это еще пять котлеток. А зная Дениса Мантурова, то и все восемь. Но зная Антона Силуанова, по документам – пять», – пошутил Ургант.

Ведущий уверен, что министрам не мог не понравиться обед. Ведь когда чиновники садятся в школьной столовой, то превращаются в мальчишек, которых тогда «и по именам никто не называл».

«Их называли как? Кот, Кравец, Сила, Решето, Манту и Михаил Владимирович Мишустин», – закончил Ургант.

Напомним, что премьер Мишустин приезжал в Барнаул 2 марта. Кроме школы № 53, он посетил Алтайский завод прецизионных изделий и встретился с губернатором края Виктором Томенко.

Визит Михаила Мишустина в Барнаул. 2 марта 2021 года.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: скриншот с видео YouTube-канала «Вечерний Ургант»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (7)

1000

Гость

а съел что ему дали. не смешно самим то цуки

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Гость

Ургант , Хрусталев ? А это кто ?

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Ярослава
Гость , это два ДЕБИЛА! Ургант, присосавшийся к познеру и поднабравшийся у того ненависти к своей стране, а Хрусталев повторяет за Ургантом все ужимки и хохочет там, где нормальный человек не смеется! Короче, это два придурка, которые так, конечно, о себе не думают. А зря!!!!
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Гость
Гость , а это такие весёлые ребята, что смешат зрителей. Их интереснее смотреть, чем грустные и надоедливые телешоу Соловьёва, Скабеевой и Попова.
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Барнаулец

Зажравшиеся твари глумятся над помойным уровнем питания в школаХ!!! Спасибо бесплатному питанию!!! Лучше бы сами платили...

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гость
Барнаулец, может вы не платите, я так понимаю у вас начальная школа. Остальные за деньги питаются. Только вот питание с одной кастрюли. Или вы думаете, там буженину подают?)
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Елена

Все шутки с душком.

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