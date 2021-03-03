Морозильные камеры для вакцины от коронавируса поставят в 11 ЦРБ Алтайского края

Прививку от коронавируса поставили почти 60 тысяч жителей Алтайского края. Это уже немало, но пока недостаточно. По данным медиков, для создания хорошей иммунной прослойки нужно вакцинировать 70% населения.

Жители алтайского города объединились, чтобы помочь больнице во время пандемии Новости 10.02.2021 10:04

И люди-то активно идут в прививочные пункты. Проблема в том, что не везде они есть. А жители сел не всегда могут приехать в районную больницу. Вакцина требуется особой перевозки и хранения, необходимо специальное холодильное оборудование, которое поддерживает заданную температуру. Но приобрести его у каждой больницы возможности просто нет.

Например, жители Зонального района в январе могли привиться только в Бийске, там тогда работал единственный прививочный кабинет на весь округ. Сейчас кабинет открыли в районной больнице. По словам главного врача Виктора Басова, желающих вакцинироваться немало, но пока от ковида защитились только 350 человек.

Теперь путь к прививке будет еще короче – вакцина сама будет «выезжать» к пациентам в села. Зональный район – первый в крае, кто бесплатно получил от депутата Государственной Думы Александр Прокопьева морозильную камеру для транспортировки вакцины. Начнут с села Плешково.

«Вакцина должна быть доступна для всех. Но она требует особых условий хранения, это создает трудности при транспортировке в отдаленные села. Я предложил приобрести для районных больниц морозильные камеры, которые поддерживают необходимую температуру», – прокомментировал Александр Прокопьев.

Точно такое же морозильное оборудование от депутата Госдумы Прокопьева получат еще 10 районов Алтайского края. Это позволит ускорить темпы вакцинации.