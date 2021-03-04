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Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров

Новости
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Алтайская ЛДПР предложила изменить два российских закона. Один направленный на повышение выплат людям, ухаживающими за инвалидами. Второй – на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фракция ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании (АКЗС) внесла проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы».

Законопроект предполагает существенное повышение оплаты труда людям, которые взяли на себя непростую обязанность – оказание ежедневной помощи тяжелобольным, часто прикованным к кровати.

Сейчас они получают всего по 1,2 тысячи рублей в месяц. Либерал-демократы предлагают платить по 13 тысяч (то есть примерно на уровне МРОТ).

«Уход за инвалидами – это физически и психологически очень сложная работа. Часто члену семьи приходится оставить работу, чтобы помогать больному человеку. А ведь есть и одинокие. Социальные службы не в силах оказывать им поддержку в полном объеме. С принятием этого важнейшего закона проблему возможно во многом разрешить», – считает заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра.

Ирина Шудра
Ирина ШудраФото: пресс-служба АКЗС

Она и ее коллеги предлагают ввести эти выплаты в 2022 году. А для этого нужно будет предусмотреть в бюджете средства.

Что же касается индексации, то на ней партия Жириновского настаивает уже не первый год.

Либерал-демократы считают нечестным по отношению к пенсионерам России делить их на работающих и неработающих. Ведь даже в Конституции прописано, что ежегодное увеличение выплаты положено всем, доработавшим до этого статуса.

«Люди честно заработали свою пенсию. Она является компенсацией утраченного заработка и в условиях инфляции помогает буквально выживать. Не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд», – заявляет Ирина Шудра.

Более того, часто пенсионеры вынуждены продолжать трудиться, чтобы не оставаться один на один со своей пенсией. Или соглашаться на самые минимальные заработки, буквально попадая в кабалу работодателей.

Максим Крайн
Максим КрайнФото: пресс-служба ЛДПР

Так же Ирина Шудра отметила, что на состоявшемся координационном совете краевого отделения партии глава алтайской ЛДПР Максим Крайн призвал коллег-депутатов более настойчиво добиваться продвижение этих социально значимых, партийных инициатив в АКЗС.

«Эти инициативы ЛДПР направлены на борьбу с существующей социальной несправедливостью. К сожалению, сегодня партия еще не имеет в представительных органах власти достаточного большинства для безусловного принятия таких важных для людей​ законов. Но мы будем настойчивы в этих вопросах. И рассчитываем на поддержку депутатов от других партий. Решения этих социальных проблем граждане ждут давно​», – считает Крайн.

Если депутаты АКЗС поддержат законопроекты ЛДПР, то партия обратится в Государственную Думу.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

адекватные законопроекты. Не понимаю, чем работающий пенсионер отличается от неработающего. Он ведь стаж выработал, заслуженно получает пенсию, почему бы не индексировать. Или сильно много получит, что не унесет???

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