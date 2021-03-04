Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров

Алтайская ЛДПР предложила изменить два российских закона. Один направленный на повышение выплат людям, ухаживающими за инвалидами. Второй – на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фракция ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании (АКЗС) внесла проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы».

Законопроект предполагает существенное повышение оплаты труда людям, которые взяли на себя непростую обязанность – оказание ежедневной помощи тяжелобольным, часто прикованным к кровати.

Сейчас они получают всего по 1,2 тысячи рублей в месяц. Либерал-демократы предлагают платить по 13 тысяч (то есть примерно на уровне МРОТ).

«Уход за инвалидами – это физически и психологически очень сложная работа. Часто члену семьи приходится оставить работу, чтобы помогать больному человеку. А ведь есть и одинокие. Социальные службы не в силах оказывать им поддержку в полном объеме. С принятием этого важнейшего закона проблему возможно во многом разрешить», – считает заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра.

Ирина Шудра Фото: пресс-служба АКЗС

Она и ее коллеги предлагают ввести эти выплаты в 2022 году. А для этого нужно будет предусмотреть в бюджете средства.

Что же касается индексации, то на ней партия Жириновского настаивает уже не первый год.

Либерал-демократы считают нечестным по отношению к пенсионерам России делить их на работающих и неработающих. Ведь даже в Конституции прописано, что ежегодное увеличение выплаты положено всем, доработавшим до этого статуса.

«Люди честно заработали свою пенсию. Она является компенсацией утраченного заработка и в условиях инфляции помогает буквально выживать. Не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд», – заявляет Ирина Шудра.

Более того, часто пенсионеры вынуждены продолжать трудиться, чтобы не оставаться один на один со своей пенсией. Или соглашаться на самые минимальные заработки, буквально попадая в кабалу работодателей.

Максим Крайн Фото: пресс-служба ЛДПР

Так же Ирина Шудра отметила, что на состоявшемся координационном совете краевого отделения партии глава алтайской ЛДПР Максим Крайн призвал коллег-депутатов более настойчиво добиваться продвижение этих социально значимых, партийных инициатив в АКЗС.

«Эти инициативы ЛДПР направлены на борьбу с существующей социальной несправедливостью. К сожалению, сегодня партия еще не имеет в представительных органах власти достаточного большинства для безусловного принятия таких важных для людей​ законов. Но мы будем настойчивы в этих вопросах. И рассчитываем на поддержку депутатов от других партий. Решения этих социальных проблем граждане ждут давно​», – считает Крайн.

Если депутаты АКЗС поддержат законопроекты ЛДПР, то партия обратится в Государственную Думу.