Туризм, промышленность, образование. Какие объекты посетит премьер-министр Мишустин в Республике Алтай

Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки по регионам посетил Республику Алтай в среду, 3 марта. Об этом сообщает сайт алтайского правительства.

«Дай Бог, чтобы все было хорошо». Как прошел визит премьера Мишустина в Алтайский край Новости 03.03.2021 9:01

Вместе с главой республики Олегом Хорохординым и министром сельского хозяйства России Дмитрий Патрушевым Мишустин уже съездил на строящийся агропромышленный парк «Амза» в Майминском районе и на производственный комплекс компании «Нарине», где делают травяные чаи, бальзамы и БАДы. Там главе правительства подарили жвачку из смолы.

Также Мишустин провел совещание с представителями турбизнеса, где обсуждалось развитие отрасли не только в республике, но и в соседнем Алтайском крае. Поэтому на встрече присутствовали губернатор края Виктор Томенко, гендиректор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов, президент алтайской ассоциации туризма Александра Томашевич и начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Касаемо туризма в двух Алтаях, Мишустин отметил, что потенциал Белокурихи, Бирюзовой Катуни, Денисовой пещеры и Телецкого озера огромен. Однако нужной инфраструктуры в этих местах пока нет. Уже сейчас готовится проект ее развития.

Кроме того, в программе Мишустина еще есть посещение республиканского классического лицея и официальные переговоры с Олегом Хорохординым. Кстати сегодня, 3 марта, в Республике Алтай Мишустин отмечает свое 55-летие, однако праздничные мероприятия в официальной программе отсутствуют.

Вместе с премьер-министром и министром сельского хозяйства в республику приехало еще несколько глав министерств: просвещения (Сергей Кравцов), экономического развития (Максим Решетников), финансов (Антон Силуанов), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Ирек Файзуллин), а также руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Напомним, что 2 марта глава российского правительства посещал Барнаул. Он съездил в школу №53, на Алтайский завод прецизионных изделий и встретился с губернатором. После республики Алтай, глава кабмина поедет в Туву и Новосибирскую область.