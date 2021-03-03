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Больше половины сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2020 году

Новости компаний
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В 2020 году более 50% работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали участниками различных образовательных программ. Обучение проходило на предприятии, в учебных заведениях региона и за его пределами, а также в дистанционном формате.

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Более 1,3 тысяч сотрудников прошли переподготовку и повышение квалификации, обучились смежным профессиям, поучаствовали в семинарах и тренингах по развитию личностного и управленческого потенциала.

Более 30 участников кадрового резерва стажировались в должностях, которые они могут занять в перспективе. В итоге 13 резервистов стали руководителями разного уровня.

В 2020 году на предприятии провели конкурс «Мастер года», призванный поддерживать и развивать эффективных руководителей. В профессиональном соревновании, которое прошло в дистанционном формате, в нем приняли участие 16 представителей восьми подразделений.

Ежегодно на Алтай-Коксе проводят до 10 конкурсов профессионального мастерства. Их победители и призеры имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

На развитие персонала Алтай-Кокс направил порядка 7 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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