«Компетентные ребята». Министр экономразвития России похвалил Алтайский край в Instagram

Министр экономического развития России Максим Решетников побывал в Алтайском крае во вторник, 2 марта. Он встретился с предпринимателями в Новоалтайске, а также записал видео по итогом визита для своего аккаунта в Instagram. В нем он расхвалил регион и его предпринимателей.

«Алтайский край задал очень высокую планку. Край, где доля субъектов малого и среднего бизнеса почти в два раза больше, чем в среднем по стране, активно развивается и участвует во всех национальных проектах (...). У губернатора отличная команда, и люди точно знают, что делают», – восторгается Решетников.

Кроме того, глава минэкономразвития похвалил и предпринимателей, назвав их «настоящими патриотами края и страны» и «компетентными ребятами». С бизнесменами Решетников успел пообщаться в центре «Мой Бизнес». Темой обсуждения стали вопросы малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, Решетников побывал на двух предприятиях региона – заводе по производству промышленных 3d-принтеров «ЗИАС Машинери» и на Новоалтайском маслосырзаводе.

«Отличные предприятия, отличные люди, отличные коллективы. Руководители, которые знают, что хотят сделать, вкладывают душу и силы, настоящие предприниматели…», – поделился мнением о предприятиях министр.

Напомним, 2 марта Барнаул посетила внушительная правительственная делегация. Кроме Решетникова, в крае приехали премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава минпрома Денис Мантуров, и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.