Юстус вышла из ЛДПР и вошла в тройку самых медийных депутатов Барнаула в феврале

Чаще всего алтайские СМИ по-прежнему упоминают председателя Барнаульской гордумы Галину Буевич, но бывают и неожиданные взлеты. Так в феврале 2021 года Кристина Юстус подняла свою нулевую медийность рейтинга «Политсибру» до второго места.

Алтайский губернатор Томенко занял 59 место медиарейтинга глав регионов Рейтинги 09.02.2021 11:43

Несмотря на то, что Галина Буевич вновь заняла первую строчку рейтинга, особых информационных поводов не было. СМИ писали об официальных мероприятиях, в которых она принимала участие. А их в феврале было достаточно. Также она комментировала довольно дискуссионный документ о новых правилах благоустройства в городе.

Депутат Кристина Юстус стала третьей, кто вышел из ЛДПР за последнее время. В отличие от своей коллеги из АКЗС Евгении Боровиковой, она сделала это без лишнего шума. И даже не комментировала свое решение. Также часть упоминаний депутата связана с делом о взятках в краевом онкодиспансере. Юстус проходила в нем свидетелем, она родная сестра одной из осужденных.

Третье место сохранил за собой Александр Гросс. Часть его упоминаний связана с депутатской деятельностью. Так, к примеру, Гросс высказался по поводу новых правил благоустройства в городе. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации волнует норма по охранным зонам сетей. Но в большей степени Гросс появлялся в СМИ, как руководитель «Барнаульской тепломагистральной компании».

Лидер прошлых месяцев Оксана Молодых в феврале спустилась на 8 строчку. Небольшие изменения произошли и у других депутатов.

Тройка лидеров февраля:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Так распределились остальные места в рейтинге упоминаемости:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ: ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.