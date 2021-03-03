Юстус вышла из ЛДПР и вошла в тройку самых медийных депутатов Барнаула в феврале

Чаще всего алтайские СМИ по-прежнему упоминают председателя Барнаульской гордумы Галину Буевич, но бывают и неожиданные взлеты. Так в феврале 2021 года Кристина Юстус подняла свою нулевую медийность рейтинга «Политсибру» до второго места.
Несмотря на то, что Галина Буевич вновь заняла первую строчку рейтинга, особых информационных поводов не было. СМИ писали об официальных мероприятиях, в которых она принимала участие. А их в феврале было достаточно. Также она комментировала довольно дискуссионный документ о новых правилах благоустройства в городе.
Депутат Кристина Юстус стала третьей, кто вышел из ЛДПР за последнее время. В отличие от своей коллеги из АКЗС Евгении Боровиковой, она сделала это без лишнего шума. И даже не комментировала свое решение. Также часть упоминаний депутата связана с делом о взятках в краевом онкодиспансере. Юстус проходила в нем свидетелем, она родная сестра одной из осужденных.
Третье место сохранил за собой Александр Гросс. Часть его упоминаний связана с депутатской деятельностью. Так, к примеру, Гросс высказался по поводу новых правил благоустройства в городе. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации волнует норма по охранным зонам сетей. Но в большей степени Гросс появлялся в СМИ, как руководитель «Барнаульской тепломагистральной компании».
Лидер прошлых месяцев Оксана Молодых в феврале спустилась на 8 строчку. Небольшие изменения произошли и у других депутатов.
Тройка лидеров февраля:
Так распределились остальные места в рейтинге упоминаемости:
Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:
В первую тройку попали Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев и Александр Терентьев