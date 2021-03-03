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Юстус вышла из ЛДПР и вошла в тройку самых медийных депутатов Барнаула в феврале

Рейтинги
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Чаще всего алтайские СМИ по-прежнему упоминают председателя Барнаульской гордумы Галину Буевич, но бывают и неожиданные взлеты. Так в феврале 2021 года Кристина Юстус подняла свою нулевую медийность рейтинга «Политсибру» до второго места.

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Несмотря на то, что Галина Буевич вновь заняла первую строчку рейтинга, особых информационных поводов не было. СМИ писали об официальных мероприятиях, в которых она принимала участие. А их в феврале было достаточно. Также она комментировала довольно дискуссионный документ о новых правилах благоустройства в городе.

Депутат Кристина Юстус стала третьей, кто вышел из ЛДПР за последнее время. В отличие от своей коллеги из АКЗС Евгении Боровиковой, она сделала это без лишнего шума. И даже не комментировала свое решение. Также часть упоминаний депутата связана с делом о взятках в краевом онкодиспансере. Юстус проходила в нем свидетелем, она родная сестра одной из осужденных.

Третье место сохранил за собой Александр Гросс. Часть его упоминаний связана с депутатской деятельностью. Так, к примеру, Гросс высказался по поводу новых правил благоустройства в городе. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации волнует норма по охранным зонам сетей. Но в большей степени Гросс появлялся в СМИ, как руководитель «Барнаульской тепломагистральной компании».

Лидер прошлых месяцев Оксана Молодых в феврале спустилась на 8 строчку. Небольшие изменения произошли и у других депутатов.

Тройка лидеров февраля:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года
Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 годаИллюстрация: Политсибру

Так распределились остальные места в рейтинге упоминаемости:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года
Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 годаИллюстрация: Политсибру

Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 года
Рейтинг медийности депутатов БГД, февраль 2021 годаИллюстрация: Политсибру
Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ: ИА «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.
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Автор: Алла Филиппова

Фото: пресс-служба БГД (заглавное)

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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