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Центр Мой бизнес Алтайского края проведет серию обучающих мероприятий для воспитанников детских домов

Новости компаний
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13 интенсивов по основам предпринимательской деятельности стартуют уже в марте 2021 года. Программа пройдет в онлайн формате по направлениям: этапы генерации бизнес-идеи, SWOT-АНАЛИЗ бизнес-идей, психология предпринимательской деятельности, бизнес-планирование, ТРИЗ, контент маркетинг, современные средства продвижения и технологии, финансовые модели и пр.

По завершению программы каждый воспитанник детского дома, успешно освоивший материал, получит образовательный сертификат. Предполагается также проведение защиты предпринимательских проектов школьников  в учебных заведениях. Лучшие проекты будут направлены для участия в конкурсе «Лучший школьный предпринимательский проект Алтайского края».

Отчасти предложенная центром Мой бизнес программа носит профориентационный характер, позволит школьникам оценить свои бизнес-навыки, понять суть предпринимательской деятельности.

Визит Михаила Мишустина в Барнаул. 2 марта 2021 года.

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Мишустин принял участие в обсуждении проблем в образовании и промышленности

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Автор: Политсиб.ру

Фото: innovaltai.ru

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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