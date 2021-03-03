Центр Мой бизнес Алтайского края проведет серию обучающих мероприятий для воспитанников детских домов

13 интенсивов по основам предпринимательской деятельности стартуют уже в марте 2021 года. Программа пройдет в онлайн формате по направлениям: этапы генерации бизнес-идеи, SWOT-АНАЛИЗ бизнес-идей, психология предпринимательской деятельности, бизнес-планирование, ТРИЗ, контент маркетинг, современные средства продвижения и технологии, финансовые модели и пр.

По завершению программы каждый воспитанник детского дома, успешно освоивший материал, получит образовательный сертификат. Предполагается также проведение защиты предпринимательских проектов школьников в учебных заведениях. Лучшие проекты будут направлены для участия в конкурсе «Лучший школьный предпринимательский проект Алтайского края».

Отчасти предложенная центром Мой бизнес программа носит профориентационный характер, позволит школьникам оценить свои бизнес-навыки, понять суть предпринимательской деятельности.